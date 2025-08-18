Amanece este lunes con nubosidad fragmentada en gran parte del territorio nacional

Sobre el territorio nacional, en horas de la madrugada y la mañana de este lunes se prevé cielo con nubosidad fragmentada en la mayor parte del territorio nacional, y lluvias o chubascos al este de Apure y Barinas, Amazonas y en el lago de Maracaibo.

La información fue publicada en el canal de Telegram, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), donde reseña que durante la tarde y noche se estima incremento de la cobertura nubosa, con formación de núcleos convectivos, asociados a precipitaciones de intensidad y actividad tormentosa en buena parte del país, siendo más fuertes en Amazonas, Bolívar, Oriente, Llanos Centrales, Centro Occidente, los Andes y Zulia.

En la Gran Caracas, que integran los estados Miranda, La Guaira y Distrito Capital, pronostican precipitaciones dispersas, que alternan con intervalos despejados en la mañana; luego del mediodía se estiman cielo nublado asociado a lluvias o chubascos dispersos al norte y zonas montañosas de la entidad.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.