Gaceta Oficial 43.177 viernes 25 de julio 2025

2025-07-25 Gaceta Oficial 43177

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN (FNNS)

Providencia que designa a Karen Miguens Albert, como Directora de la Fundación Regional El Niño Simón del estado Yaracuy.

FUNDACIÓN JOSÉ FÉLIX RIBAS

Providencia que designa a Oslin Lorena Benítez Rosales, como Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Fundación José Félix Ribas (FUNDARIBAS).

FUNDACIÓN RADIO MIRAFLORES

Providencia que designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes de la Comisión de Contrataciones permanente, de la Fundación Radio Miraflores.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO EXTERIOR

Resolución que designa a Carla Alejandra Romero Pabón, como Directora General de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular de Comercio Exterior, en calidad de Encargada.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN

CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA

CORPOLARA

Providencia que designa a Francysmar Sthephany Di Filippo Azuaje, como Coordinadora de Talento Humano en calidad de Encargada, adscrita a la Oficina de Gestión Administrativa de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CORPOLARA.

Providencia que designa a Grayslie Carolina Flores Rodríguez, como Gerente General en calidad de Encargada, de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CORPOLARA.

Providencia que designa a Luis Humberto Bonito Figueroa, como Gerente de Desarrollo Territorial en calidad de Encargado, adscrito a la Gerencia General de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CORPOLARA.

Providencia que designa a Laura Elizabeth Cuarez Viloria, como Gerente de Financiamiento en calidad de Encargada, adscrita a la Gerencia General de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CORPOLARA.

Providencia que designa a Brigitte Stephany Parra Rey, como Consultora Jurídica en calidad de Encargada, adscrita a la Presidencia de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CORPOLARA.

Providencia que designa a Elisa Franciely Morales Jiménez, como Gerente de la Oficina de Gestión Administrativa en Calidad de Encargada, adscrita a la Gerencia General de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CORPOLARA.

Providencia que designa a Moisés Leonardo Escobar Mendoza, como Coordinador de Proyecto en calidad de

Encargado, adscrito a la Gerencia de Desarrollo Comunal de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CORPOLARA.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Resolución que remueve a Luis Reinaldo Gil Chirinos, del cargo que venía ejerciendo como Director Estadal (Grado 99), adscrito a la Dirección Estadal Carabobo; y se designa a José Alexander Rojas Sánchez, como Director Estadal, en calidad de Encargado, adscrito a la Dirección Estadal Carabobo.

INPSASEL

Providencia que designa a Arelys Beatriz Gutiérrez Galavis, como Gerente, adscrita a la Gerencia de Epidemiología y Análisis Estratégico, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

Resolución que designa a Avelina del Carmen Franco Sevillano, como Directora General Encargada de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, adscrita al Viceministerio de Gestión, Supervisión y Seguimiento de Obras, del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

CONATEL

Providencia que determinan las porciones del Espectro Radioeléctrico que serán objeto del Procedimiento de Oferta Pública.

Providencia que designa a Ana Teresa Henríquez Rivas, a los ciudadanos Alejandro Jurado Morales y Víctor Alfredo Altuna Pinto, respectivamente, como Miembros de la Comisión de Oferta Pública de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Resolución 250317-008, que designa a Carlos Eduardo Hidrobo Vigil, titular de la cédula de identidad V-18134505, como Director General (E) de la Dirección General de Deportes, con vigencia desde el primero (1º) de febrero de 2025.

Resolución 250716-071, que designa a Leidi Laura Estredo Rodríguez, titular de la cédula de identidad V-14584865, como Registradora Civil Accidental en la Zona Fronteriza Territorio Insular Francisco de Miranda con sede en el Gran Roque, adscrita a la Oficina Nacional de Registro Civil, con vigencia desde el 16 de julio de 2025.

Resolución 250716-072, que designa a la Comisión de Contrataciones Públicas del Consejo Nacional Electoral, con carácter permanente.

