Elecciones en Bolivia, hoy domingo 17

Este domingo 17 de agosto, casi ocho millones de bolivianos están llamados a las urnas para elegir a su nuevo presidente, vicepresidente y congresistas. Representantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguraron en ese sentido que todo está listo para que millones de bolivianos escojan, además del presidente, a 130 diputados, 36 senadores y nueve representantes supraestatales.

Un total de ocho candidatos compiten por la presidencia del país: dos de izquierda (Andrónico Rodríguez y Eduardo del Castillo) y seis de la oposición de derecha y centroderecha (Samuel Doria Medina, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, el exmilitar Manfred Reyes Villa, Rodrigo Paz Pereira, Jhonny Fernández y Pavel Aracena Vargas).

De acuerdo a lo establecido por las leyes electorales, el proceso arrancará a las 07H00 hora de Bolivia, en la sede del TSE, en La Paz. Se espera que las urnas abran a las 08H00 y se cierren a las 16H00. El tribunal electoral prevé publicar en la noche el 80 por ciento de los resultados preliminares de los comicios, mientras que los oficiales se entregarán dentro de los próximos siete días.

Estas serán las elecciones más observadas en la historia del país con la presencia de más de tres mil 500 veedores de 19 organismos nacionales e internacionales. Para ganar las elecciones y no ir a una segunda vuelta, los candidatos necesitan una mayoría absoluta o el 40 por ciento de los votos con una ventaja de 10 puntos sobre el aspirante llegado segundo. En el caso contrario, se celebrará una segunda vuelta entre los dos candidatos llegados en primero y segundo lugar.

A horas del inicio del proceso comicial, el Gobierno boliviano rechazó las acusaciones lanzadas por la Alianza Unidad, del candidato derechista Samuel Doria Medina, que denunció la supuesta existencia de un “plan digitado” para vincular a su partido con un fraude electoral.