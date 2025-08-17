(VIDEO) Extraños manejos financieros en el caso de Jeffrey Epstein

Domingo 17 de agosto de 2025. Denuncias sobre manejos dudosos de grandes cantidades de dinero, alrededor de 1,500 millones de dólares de una de las cuentas de Epstein están bajo investigación pues se sospecha que fueron utilizadas para que las mujeres envueltas en la red de comercio sexual, manejada por el extinto financiero, permanezcan en silencio.



Transferencias bancarias, de grandes sumas, dejaron un rastro de movilización de dinero que debe ser investigado.



