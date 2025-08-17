Denuncian en USA

(VIDEO) Extraños manejos financieros en el caso de Jeffrey Epstein

Hay un rastro de dinero que debe ser investigado

No es una teoría, un rumor, una suposición, esta documentado por los mismos bancos que movieron ese dinero con fechas, montos y destinatarios

Este rastro de dinero podria hundir a la administración Trump

Domingo 17 de agosto de 2025. Denuncias sobre manejos dudosos de grandes cantidades de dinero, alrededor de 1,500 millones de dólares de una de las cuentas de Epstein están bajo investigación pues se sospecha que fueron utilizadas para que las mujeres envueltas en la red de comercio sexual, manejada por el extinto financiero, permanezcan en silencio.

Transferencias bancarias, de grandes sumas, dejaron un rastro de movilización de dinero que debe ser investigado.

A continuación presentamos a aporreadores y aporreadoras interesados en este tema, un video donde se hacen algunas de las denuncias presentadas.


