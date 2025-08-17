Los inmigrantes en la mira

(VIDEO) Escándalo en Los Angeles por redadas, arrestos ilegales y abusos de poder

Redadas del ICE contra los inmigrantes en Los Angeles, California, USA

Redadas del ICE contra los inmigrantes en Los Angeles, California, USA

Credito: The Mexican Family

Domingo, 17 de agosto de 2025, Escándalo en Los Angeles redadas, arrestos ilegales y abusos de poder, suponga que usted esta en Home Depot, en la parte de afuera esperando por un trabajo que salga, llega un camión de mudanzas, de esos que alquilan, abren la puerta de la parte de atrás y del cajón salen un grupo de agentes del ICE, con armas largas, bien equipados y algo violentos y lo detienen a usted y a todos los que están a su alrededor, los empujan, los maltratan, los tiran al piso, los agreden, se los llevan presos y luego chequearán cuál es su estatus legal en EEUU.

Esta situación se está repitiendo con mucha frecuencia, no solo en California, sino, en muchos estados de la unión americana, algunos mencionan y reclaman que no es legal, otros dicen que si, que si lo es, el hecho es que esta sucediendo y que ser inmigrante en esas condiciones, se esta volviendo, se esta convirtiendo en una situación muy difícil, les ofrecemos el siguiente video producido por The Mexican Family donde se mencionan algunos detalles de lo que está pasando.



