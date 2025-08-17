Exfuncionario de la Casa Blanca niega vínculo entre Maduro y el Tren de Aragua

El exdirector del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Juan González, declaró que no existen pruebas creíbles que vinculen al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con la dirección del grupo criminal conocido como Tren de Aragua.

Asimismo, González advirtió que, aunque las agencias de inteligencia reconocen la peligrosidad de la banda, algunas narrativas públicas exageran su alcance y lo utilizan con fines políticos, como criminalizar a migrantes venezolanos, invocar la Ley de Enemigos Extranjeros y justificar su deportación a países como El Salvador.

De acuerdo a las declaraciones que ofreció el exfuncionario en una entrevista exclusiva, el Tren de Aragua es una banda que se originó en la cárcel de Tocorón en Venezuela, y que ha extendido sus operaciones a varios países de la región.

Sin embargo, la gestión del Gobierno Bolivariano dio un duro golpe a las mafias que operaban en el extinto Tocorón en el 2023, con la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro, que erradicó las bandas criminales que operaban en este recinto, dedicadas al secuestro, la extorsión, homicidio, sicariato, delitos informáticos, entre otros, para alterar la seguridad y tranquilidad ciudadana.

Desde que este centro no existe, el país disfruta de un clima de estabilidad pacífica, de estabilidad política, de convivencia ciudadana. "Duélale a quien le duela, el golpe del desmantelamiento de lo que significó el centro de reclusión de Tocorón es un golpe demoledor que implica una disminución más progresiva del delito en Venezuela y el descarrilamiento del Tren de Aragua, y así debe ser transmitido", indicó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, al momento de realizarse el cierre total de este recinto.

Tren de Aragua lo promovió el FBI

Al respecto, es oportuno recordar las declaraciones realizadas por el jefe de Estado venezolano, quien aseveró que "al Tren de Aragua, quien lo promovió, quien lo organizó, quien lo articuló para cometer actividades terroristas en Venezuela, fue el FBI y la DEA desde Colombia; bastante información debe haber en Estados Unidos sobre eso y en Colombia también debe haberlo en los organismos policiales".

En esa oportunidad también recalcó que estos organismos de seguridad estadounidenses aún protegen a algunos jefes de la extinta banda. "Todavía los protegen a buena parte de los principales nombres del Tren de Aragua. Están protegidos por la DEA y el FBI; hoy por hoy están protegidos, a esta hora que estoy hablando", expresó el presidente Maduro.