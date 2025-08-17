El Saime permitirá retirar pasaportes a familiares en Caracas, de países sin representación consular

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó a través de sus redes sociales, que permitirá a venezolanos que residen en países sin representación consular como en: Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, autorizar a sus familiares en Venezuela a retirar sus pasaportes en sus sedes administrativas de Caracas.Esta opción de retiro está dirigida a los usuarios que tramitaron sus documentos desde el 28 de julio al 14 de agosto de 2024 de acuerdo con una publicación en las redes sociales del Saime.

De acuerdo con el Saime, las personas que estarán autorizadas para realizar el retiro de los pasaportes de los usuarios son las siguientes: padre, madre, abuelos, hijos mayores de edad, hermanos. Asimismo, el Saime, indica, que para que se pueda retirar el documento, el titular debe tramitar un poder apostillado en el país donde reside. Además, deberá pagar el arancel de resguardo, el cual tiene un valor de 8 Unidades Tributarias.

El Saime publicó en su cuenta de Instagram el 13 de agosto el costo de las tarifas de los trámites de pasaportes, los cuales varían dependiendo de si son ordinarios o habilitados. Los pasaportes ordinarios son los que se procesan en el tiempo promedio que tarda el proceso, mientras que los habilitados se refieren a aquellos documentos express o urgente, es decir que se tramitan con mayor rapidez. Ordinario: De tres meses a 5 años de edad: 120 dólares. De los 3 a los 17 años de edad: 164 dólares. Mayor de 18 años: 216 dólares Habilitado: De tres meses a 5 años de edad: 290 dólares. De los 3 a los 17 años 310 dólares. Mayor de 18 años: 350 dólares. El pago en bolívares se hará de acuerdo con la tasa oficial del día del Banco Central de Venezuela (BCV).