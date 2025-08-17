Gaceta extraordinaria nº 6.924 viernes 08 de agosto 2025

2025-08-08 Gaceta Oficial 6924 

SUMARIO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Decreto 5157, que declara el estado de Emergencia Económica en el territorio nacional, en razón de las circunstancias extraordinarias que afectan gravemente la economía del País, a fin que el Ejecutivo Nacional adopte las regulaciones y medidas urgentes, excepcionales y necesarias para preservar el equilibrio económico y garantizar a la población el pleno disfrute de sus derechos.

 

