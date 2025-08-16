(VIDEO) Europa estalla tras cumbre Putin-Trump

Sábado, 16 de agosto de 2025. La reunión entre TRUMP y PUTIN en Alaska sacudió el tablero global.Esta vez, no hubo espacio para Europa ni para la OTAN. Ambos líderes pactaron a espaldas de sus supuestos aliados y redefinieron el futuro del conflicto en Ucrania.¿Qué se acordó realmente? ¿Por qué Zelenski quedó fuera? ¿Y por qué los medios no quieren hablar de lo que esto significa para el orden mundial?Hoy analizamos en vivo lo que nadie más se atreve a decir: cómo se está construyendo un nuevo eje de poder, qué papel jugará América Latina en este escenario y por qué esta cumbre podría marcar el principio del fin para la estructura atlántica que dominó los últimos 80 años.Prepárense para una transmisión sin filtros, con datos, historia y análisis directo.