(VIDEO) ¿Estamos ante el inicio de un acuerdo histórico… o de una escalada sin precedentes?

Putin y Trump y sus respectivos cancilleres y traductores en Alaska, Putin estuvo acompañado por el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su asesor Yuri Ushakov, mientras que Trump llegó junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff Credito: Miguel Ruiz Calvo

Sábado, 16 de agosto de 2025. En Alaska se desarrolló una reunión que podría cambiar el rumbo de la guerra en Ucrania. Donald Trump y Vladimir Putin se encuentran cara a cara mientras el conflicto alcanza niveles críticos: ataques en varias ciudades ucranianas, movimientos militares en las fronteras y una OTAN dividida sobre cómo responder.¿Estamos ante el inicio de un acuerdo histórico… o de una escalada sin precedentes?¿Qué exigencias está poniendo cada parte sobre la mesa?¿Cómo reaccionan Zelenski, Europa y China ante estas negociaciones de alto riesgo?En este EN VIVO seguimos minuto a minuto todo lo que ocurre: declaraciones oficiales, filtraciones exclusivas, mapas de los combates y reacciones internacionales.Contexto, análisis y datos en tiempo real.Conexiones con corresponsales en Moscú, Washington y Kiev.Fuentes: Reuters, CNN, TASS, El País, BBC, The Guardian.