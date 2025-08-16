Algunas observaciones e ideas luego de la cumbre entre Putin y Trump, en Alaska

(VIDEO) ¿Estamos ante el inicio de un acuerdo histórico… o de una escalada sin precedentes?

Por: | | Versión para imprimir

En búsqueda de la paz, Alaska 2025

En búsqueda de la paz, Alaska 2025

Credito: Miguel Ruiz Calvo

Putin y Trump se dan la mano, justo antes de su reunión

Putin y Trump se dan la mano, justo antes de su reunión

Credito: Miguel Ruiz Calvo

Putin y Trump y sus respectivos cancilleres y traductores en Alaska, Putin estuvo acompañado por el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su asesor Yuri Ushakov, mientras que Trump llegó junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff

Putin y Trump y sus respectivos cancilleres y traductores en Alaska, Putin estuvo acompañado por el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su asesor Yuri Ushakov, mientras que Trump llegó junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff

Credito: Miguel Ruiz Calvo

Rueda de prensa de Putin y Trump, en Alaska

Rueda de prensa de Putin y Trump, en Alaska

Credito: Miguel Ruiz Calvo

Sábado, 16 de agosto de 2025. En Alaska se desarrolló una reunión que podría cambiar el rumbo de la guerra en Ucrania. Donald Trump y Vladimir Putin se encuentran cara a cara mientras el conflicto alcanza niveles críticos: ataques en varias ciudades ucranianas, movimientos militares en las fronteras y una OTAN dividida sobre cómo responder.

¿Estamos ante el inicio de un acuerdo histórico… o de una escalada sin precedentes?

¿Qué exigencias está poniendo cada parte sobre la mesa?

¿Cómo reaccionan Zelenski, Europa y China ante estas negociaciones de alto riesgo?

En este EN VIVO seguimos minuto a minuto todo lo que ocurre: declaraciones oficiales, filtraciones exclusivas, mapas de los combates y reacciones internacionales.

Contexto, análisis y datos en tiempo real.

Conexiones con corresponsales en Moscú, Washington y Kiev.

Fuentes: Reuters, CNN, TASS, El País, BBC, The Guardian.


Esta nota ha sido leída aproximadamente 654 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad