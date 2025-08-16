Hallan sin vida a un hombre que cayó a una profundidad de 5 metros dentro de una alcantarilla sin tapa en El Valle

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas rescataron el cuerpo sin vida de un hombre que cayó en la boca de una alcantarilla sin tapa en la calle 2 del sector la Torrentera, en la parroquia El Valle, en horas de la terde del día viernes 15.

El ciudadano, aún sin identificar, se trataba de un hombre de aproximadamente 65 años de edad, que al parecer se encontraba en situación de calle y quien caería en este hueco mortal a una profundidad de 5 metros.

Efectivos del C.B.C. Mediante Técnicas Especializadas de Rescate, realizaron las maniobras de rigor para la extracción de la persona que ya no presentaba signos vitales, por lo que debieron de activar e informar a las comisiones del CICPC para el levantamiento del cadáver.

Se hace un llamado a las instituciones pertinentes para que tomen las debidas acciones con respecto a este grave problema de alcantarillas sin tapas que se presenta tanto en la zona metropolitana, así como en otras ciudades del país. Muchas son las quejas y denuncias por este grave problema que cuenta entre sus víctimas a corredores deportistas, niños, personas de la tercera edad, mascotas, que de forma sorpresiva caen en estas trampas, causando graves accidentes y hasta la muerte como lo ocurrido con este señor que cayó y murió, al parecer por el impacto de la caída. Lo mismo sucede en varias calles y autopistas donde también se encuentran estos agujeros sin protección que han ocasionado accidentes de automóviles y motocicletas que no logran ver a tiempo los huecos destapados. Lamentablemente uno de estos huecos cobró la vida de un hombre que a lo mejor no pudo advertirlo a tiempo.