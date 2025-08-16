Vladímir Putin ha invitado a Trump a visitar Moscú

El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó su encuentro en formato reducido con su homólogo ruso, Vladímir Putin, como «extremadamente productivo». Credito: Agencias

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha invitado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a celebrar un encuentro en Moscú en respuesta a sus palabras de volver a reunirse «muy pronto».

«Hablaremos contigo muy pronto y probablemente nos volvamos a ver muy pronto. Muchas gracias, Vladímir», dijo Trump durante una rueda de prensa conjunta.

Los mandatarios comparecieron ante la prensa tras su histórica reunión al más alto nivel que tuvo lugar este viernes en la base militar Elmendorf-Richardson en la ciudad de Anchorage, estado de Alaska. El encuentro se celebró a puerta cerrada en formato ‘3 a 3’ y duró casi tres horas.

Durante el cara a cara con su par estadounidense, Putin estuvo acompañado por el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su asesor Yuri Ushakov, mientras que Trump llegó junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff.

El encuentro que se celebra esta jornada es el primero entre los dos líderes desde 2019, cuando se reunió en el marco de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón. También marcó la primera vez que Putin se vio con un mandatario estadounidense desde el estallido del conflicto ruso-ucraniano en febrero de 2022.

El presidente ruso llevaba casi una década sin visitar el país norteamericano. La última vez fue en septiembre de 2015, cuando participó en Nueva York al debate anual de la Asamblea General de la ONU.

Se trata de primera reunión entre los dos mandatarios en años. La última vez que se encontraron fue en 2019 en el marco de la cumbre del G20 en Japón.

Además, se trata del primer viaje del presidente ruso a Estados Unidos en casi una década. Putin viajó a Nueva York en septiembre de 2015 para participar en el debate anual de la Asamblea General de la ONU.

A las negociaciones asisten cinco miembros de la delegación de cada parte. Por Rusia participan el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, el asesor presidencial Yuri Ushakov, el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, el ministro de Finanzas, Antón Siluánov, y Kiril Dmítriev, representante especial de la Presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros.

Según se supo anteriormente, el tema central de las negociaciones entre los dos líderes será la resolución del conflicto ucraniano. Kiril Dmítriev, representante especial de la Presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros, expresó la semana pasada que el diálogo cara a cara entre Putin y Trump traerá «esperanza, paz y seguridad global».

El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó su encuentro en formato reducido con su homólogo ruso, Vladímir Putin, como «extremadamente productivo». El mandatario estadounidense hizo la declaración en la rueda de prensa conjunta con Vladímir Putin tras su reunión en Alaska.

«Se acordaron muchos puntos», declaró el mandatario estadounidense. «Eso es importante. Uno es probablemente el más significativo. Tenemos una muy buena oportunidad de lograrlo. No lo conseguimos ahora, pero las posibilidades son altas. Quisiera agradecer al presidente Putin y a todo su equipo», añadió.