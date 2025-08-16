Gaceta extraordinaria nº 6.923 viernes 01 de agosto 2025

2025-08-01 Gaceta Oficial 6923

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto 5153, que declara el primer sábado del mes de agosto de cada año como Día Nacional de LA MARCHA PARA JESÚS, como reconocimiento y exaltación a los hombres, mujeres, pueblos y comunidades que cada año evocan su devoción en esta expresión del sentir espiritual cristiano evangélico venezolano, fecha que servirá, además, para celebrar, enaltecer y divulgar en la República Bolivariana de Venezuela los valores de Jesucristo.

