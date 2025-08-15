Estados Unidos: Trabajadores sanitarios estan desalojando campamentos de personas sin hogar en Washington DC

Trabajadores del Departamento de Obras Públicas de Washington cargaron una tienda de campaña en un camión de basura después de que la Policía Metropolitana desalojó un campamento de personas sin hogar en Washington Circle. Crédito... Credito: Eric Lee para The New York Times

La policía local, ahora bajo supervisión federal, desmanteló campamentos, desechando tiendas de campaña y otras pertenencias.

16 de agosto de 2025.- Varios campamentos de personas sin hogar en Washington fueron desalojados el viernes, mientras los esfuerzos del presidente Trump por tomar el control de la vigilancia policial en la capital del país se reflejaban en algunos de los residentes más vulnerables de la ciudad, informó Los Tiempos de Nueva York.com.

El Departamento de Policía Metropolitana, ahora bajo supervisión federal, registró al menos tres campamentos el viernes por la mañana, según Jesse Rabinowitz, del Centro Nacional de Derecho para Personas sin Hogar, y personas que afirmaron haber presenciado las acciones policiales.

Se dice que los agentes arrojaron tiendas de campaña, sacos de dormir y otras pertenencias a la basura, y las organizaciones que trabajan con personas sin hogar se preparaban para más redadas el viernes por la tarde y noche. La policía comenzó a inspeccionar los campamentos el jueves por la noche.

En algunos casos, la policía aparentemente desalojó a las personas a pesar de los avisos del departamento de salud de la ciudad que les permitían permanecer varios días más. Varias personas sin hogar en Washington Circle tenían los avisos pegados a las tiendas de campaña desde el jueves por la mañana.