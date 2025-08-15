El gobierno de Estados Unidos eliminará 300.000 puestos de trabajos este 2025, pronostica el jefe de recursos humanos de Trump

socio gerente de Andreessen Horowitz, habla en la Cumbre de inversión SelectUSA en National Harbor, Maryland, EE. UU., el 20 de junio de 2017. Credito: REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo Comprar derechos de licencia

WASHINGTON, 15 de agosto de 2025.- El gobierno de Trump probablemente recortará alrededor de 300.000 trabajadores este año, según declaró el jueves su nuevo director de recursos humanos, lo que representaría una disminución del 12,5% en la plantilla federal desde enero, informó Reuters.com.

El director de la Oficina de Administración de Personal, Scott Kupor, indicó que el 80% de esos trabajadores se irían voluntariamente y solo el 20% serían despedidos. Esto equivale a casi el doble de los 154.000 trabajadores que, según Reuters, se beneficiaron de indemnizaciones el mes pasado.

Tras asumir el cargo en enero, el presidente Donald Trump lanzó una campaña masiva para reducir la plantilla federal de 2,4 millones de empleados civiles, que, según él, está sobredimensionada e ineficiente.

"No puedo obligar a la gente a despedir", declaró Kupor en una entrevista en Washington el jueves. Añadió que tendría que persuadir a los secretarios del gabinete para que aceptaran su visión de la eficiencia gubernamental.

Estos comentarios contrastan con los primeros meses del segundo mandato de Trump, cuando la dirección de la OPM ordenó explícitamente a las agencias que despidieran a los empleados recién incorporados a sus funciones, según un expediente judicial (abre una nueva pestaña).

Si la estimación de Kupor es correcta, el número de empleados que abandonarán la plantilla federal será más del doble del 5,9 % de deserción en la plantilla civil del gobierno estadounidense en el año fiscal 2023, según la medición más reciente de salidas voluntarias recopilada por la organización sin ánimo de lucro Partnership for Public Service.

Kupor se negó a compartir las estadísticas de plantilla de cada agencia gubernamental. Aseguró que la OPM publicará las cifras más adelante. Las agencias presentarán propuestas sobre futuros recortes al director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, mientras el presidente prepara su próxima solicitud de presupuesto al Congreso, afirmó Kupor, añadiendo que se reunió con la oficina de presupuesto el miércoles.

Reporte de Courtney Rozen; Edición de Alexandra Alper y Nia Williams.