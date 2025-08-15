Estados Unidos devuelve a México manuscrito de 500 años firmado por el conquistador español Hernán Cortés

Esta imagen proporcionada por el FBI muestra el anverso de una carta firmada por el conquistador español Hernán Cortés el 20 de febrero de 1527, que fue devuelta al gobierno de México. Credito: FBI/AP

Ciudad de México, 15 de agosto de 2025.’Casi cinco siglos después de que el conquistador español Hernán Cortés la firmara y décadas después de que alguien la robara de los archivos nacionales de México, el FBI devolvió el miércoles una página manuscrita de incalculable valor a México, informó Prensa Asociada y La Edición de CNN.com.

El FBI declaró en un comunicado que el documento había cambiado de manos varias veces a lo largo de los años, por lo que no se imputarán cargos.

"Esta es una página manuscrita original que, de hecho, fue firmada por Hernán Cortés el 20 de febrero de 1527", declaró la agente especial Jessica Dittmer, miembro del Equipo de Delitos de Arte del FBI. Para entonces, Cortés ya había conquistado el imperio azteca en 1521, dos años después de llegar al actual México.

Mientras los archivistas del Archivo General de la Nación de México microfilmaban su colección de documentos firmados por Cortés en 1993, descubrieron que faltaban 15 páginas del manuscrito. Creen que fue robado entre 1985 y 1993.

México solicitó la ayuda del Equipo de Delitos de Arte del FBI el año pasado para esta página en particular.

El FBI finalmente limitó la búsqueda a Estados Unidos y localizó el documento, aunque la agencia no especificó quién lo tenía. El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el gobierno de México participaron en la investigación.

Es el segundo documento de Cortés que el FBI devuelve al gobierno mexicano. En 2023, la agencia devolvió una carta de Cortés del siglo XVI.

"Piezas como esta se consideran bienes culturales protegidos y representan momentos valiosos de la historia de México, por lo que es algo que los mexicanos tienen en sus archivos para comprender mejor la historia", afirmó.