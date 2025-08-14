La FIFA ha prohibido a tres países participar en el Mundial por "razones políticas"

Tres países fueron vetados de participar en el Mundial, con la participación de las Naciones Unidas.

Tres países han sido vetados de competir en el Mundial por razones políticas, tras las sanciones impuestas por las Naciones Unidas.

14 de agosto de 2025.- Actualmente, Rusia permanece suspendida de competir en el fútbol internacional y, en su lugar, ha estado disputando partidos amistosos no oficiales contra selecciones como Bielorrusia, Nigeria, Zambia y Granada en los últimos tiempos, Informó sportbible.com.

La suspensión fue anunciada por la FIFA y la UEFA en mayo de 2022, en medio de la invasión de Ucrania y la negativa de varias federaciones europeas a jugar contra Rusia.

Rusia apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pero sus esfuerzos no tuvieron éxito. Sin embargo, en marzo, The Independent informó que "se están tomando medidas para que Rusia vuelva al fútbol".

Para el próximo Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, ocho países fueron vetados de competir en la fase clasificatoria por diversas razones.

Una buena parte de las suspensiones de la Copa Mundial se han debido a motivos futbolísticos, como la de México en 1990 por alinear jugadores mayores de edad en el Campeonato Mundial Juvenil y la de Japón por impagos en 1950.

Pero solo a tres se les ha prohibido participar en la Copa Mundial por motivos políticos.

Rusia

Tras ser anfitriona de la edición de 2018, Rusia fue excluida de los Mundiales de 2022 y 2026 debido a la invasión de Ucrania y a que Inglaterra, Polonia y Suecia habían declarado que no participarían en ellos.

La suspensión se extiende a las selecciones juveniles y femeninas, y también aplica a la Eurocopa. Las selecciones rusas tampoco pueden participar en competiciones de la UEFA.

En 2022, Rusia había avanzado a la repesca para la clasificación al Mundial, pero su eliminatoria contra Polonia fue cancelada y sus oponentes pasaron directamente a la siguiente ronda.

Yugoslavia

En 1992, debido a las sanciones de las Naciones Unidas contra el país, la República Federativa de Yugoslavia fue excluida del fútbol internacional tras la disolución de Yugoslavia.

Habían terminado primeros de su grupo de clasificación para la Eurocopa 1992, pero recibieron la suspensión tan solo 10 días antes y fueron sustituidos por Dinamarca, que finalmente ganó la competición. La sanción se extendió a la clasificación para el Mundial de 1994 y, tras su levantamiento, la unión de Serbia y Montenegro continuó bajo ese nombre antes de cambiar de nombre en 2003 y clasificarse para el Mundial de 2006 con ese título.

La victoria de Dinamarca en la Eurocopa 1992 se produjo tras la sanción impuesta a Yugoslavia.

Sudáfrica

Sudáfrica, la segunda anfitriona de la Copa Mundial, ofreció un memorable festival de fútbol en 2010, pero fue sancionada por la FIFA en 1961 durante el período del apartheid racial.

La prohibición se levantó en 1963 tras la visita del expresidente de la FIFA, Stanley Rous, y se habló de la propuesta de la Asociación Sudafricana de Fútbol (FA) de jugar con un equipo totalmente blanco para el Mundial de 1966 y, cuatro años después, con un equipo formado por defensas.

La idea fue rechazada y la FA Sudafricana fue suspendida por la FIFA en 1965 y expulsada dos años después, cuando João Havelange asumió la presidencia de la FIFA.

Su reincorporación se produjo en 1992 y ganaron la Copa Africana de Naciones en 1996.