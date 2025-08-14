Justicia de Perú impone siete días de arresto a topógrafos colombianos detenidos en isla

El Poder Judicial de Perú estableció este jueves la detención preliminar por siete días para los dos topógrafos colombianos arrestados el pasado martes en el distrito peruano de Santa Rosa de Loreto por la incursión y realización de presuntos trabajos de manera irregular, una acción que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó de "ilegal".

El juez César Vela, encargado del caso, ordenó que ambos deberán permanecer en Perú mientras continúen las investigaciones, un total de siete días, por el momento, para los colombianos Carlos Sánchez y John Amia.

"Ordeno la detención judicial de los investigados a fin de que la fiscalía continúe con las diligencias preliminares en la presente investigación hasta por siete días, debiéndose de computar desde la fecha de su detención, 12 de agosto", afirmó el juez extendiendo la medida hasta el próximo martes 19.

El magistrado, del Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Ramón Castilla, indicó que es necesario que los acusados se mantengan en jurisdicción nacional hasta el fin de las diligencias, en una investigación que presupone un delito de atentado contra la soberanía nacional, referido a actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera.

"Se evidencia de manera objetiva que los imputados, en caso de ser hallados responsables del ilícito penal que se les atribuye, podrían huir del accionar de la justicia…", señaló el juez durante la audiencia virtual.

Petro acusa a Perú de un "secuestro ilegal"

En respuesta a la detención, el presidente Petro estalló en su perfil de la red social X, donde alegó que se trataba de un acto "ilegal" y calificó de "secuestro" las medidas peruanas tomadas en una localidad que, desde su punto de vista, no pertenece a Perú.

"La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo con el Protocolo de Río de Janeiro", publicó en X.

Santa Rosa de Loreto forma parte de la isla peruana Chinería, que junto a la ciudad colombiana de Leticia y la brasileña de Tabatinga, situadas en la ribera izquierda del Amazonas, conforman la triple frontera de estos países sobre el río más caudaloso del mundo.

El Gobierno colombiano mantiene que Santa Rosa debería pertenecer a Colombia, al considerar que es supuestamente una isla surgida después del tratado de 1922 que definió la frontera amazónica entre ambos países, en la que Perú entregó a Colombia el territorio entre los ríos Caquetá y Putumayo, además de darle acceso al Amazonas a través del trapecio amazónico, donde se encuentra Leticia, que hasta entonces era peruana.

Mientras, el Gobierno de Perú sostiene que su soberanía sobre Santa Rosa es indiscutible, por ser parte de Chinería, en la triple frontera amazónica con Colombia y Brasil, asignada en 1929 al país andino, y encontrarse en el lado peruano de la línea de frontera demarcada en 1922 a perpetuidad.