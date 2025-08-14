Trump sobre sus directrices en seguridad fronteriza: “México y Canadá hacen lo que les decimos que hagan”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su administración dicta las reglas en materia de seguridad fronteriza y que tanto México como Canadá las acatan.

Durante una reunión con periodistas en el Despacho Oval, el mandatario republicano subrayó "México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga".

En ese contexto, aprovechó la ocasión para resaltar su estrategia contra la delincuencia y criticó de nuevo al expresidente Joe Biden, marcando diferencias con su manera de manejar las fronteras.

"Recuerdo que Joe Biden solía decir siempre: ‘Necesito legislación’. Yo no tenía legislación, solo dije: ‘Vamos a cerrar las fronteras’, y todo el mundo lo entendió, porque ahora vuelven a respetar a su país", afirmó.

Recordó que, cuando volvió a la Casa Blanca en enero, encontró una situación "horrible" en las fronteras norte y sur. Sin embargo, aseguró, que actualmente el panorama cambió por completo: "Hay gente que dice que es un milagro".

Según reseña Efe, estas declaraciones se producen poco después de que México enviara a Estados Unidos a 26 presuntos líderes del narcotráfico que cumplían condenas en cárceles mexicanas, en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia estadounidense.

Al mismo tiempo, en México se encendió la polémica por el vuelo de un dron estadounidense sobre su espacio aéreo. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su propio gobierno pidió esa operación, ya que el país no cuenta con el equipo necesario para esa misión.

"Se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tienen en México", explicó Sheinbaum. Y añadió que el dron se utilizó en una investigación especial "relacionada con la delincuencia organizada".