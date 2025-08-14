Segundo grupo de turistas japoneses arriba al país impulsando el turismo receptivo

Caracas.14 de agosto de 2025.- Venezuela ha recibido con gran entusiasmo al segundo grupo de turistas japoneses, un hito importante en la estrategia del Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) para fortalecer el turismo receptivo. Esta iniciativa es el resultado del liderazgo de la ministra Leticia Gómez Hernández y la colaboración entre Venetur y una destacada turoperadora japonesa, con el objetivo de estrechar los lazos culturales y turísticos entre ambas naciones, informó una nota de Equipo de Prensa Mintur.

Los turistas, que arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía "Simón Bolívar", se quedarán en el país hasta el próximo lunes 18 de agosto. Durante su visita, disfrutarán de una atractiva agenda centrada en el Parque Nacional Canaima, donde tendrán la oportunidad de admirar la majestuosidad de la laguna de Canaima, los saltos El Hacha, El Sapo y, por supuesto, el imponente Salto Ángel, la cascada más alta del mundo.