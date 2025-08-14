Guatemala: Juez condena a 6 ex-funcionarios por la muerte de 41 niñas en incendio en centro estatal en 2017

Familiares de las 41 niñas que murieron en un incendio en un centro de detención del gobierno para niñas en riesgo en 2017 se abrazan en un tribunal durante una audiencia para siete personas acusadas de responsabilidad, en la Ciudad de Guatemala, el martes 12 de agosto de 2025. Credito: Moises Castillo/AP

14 de agosto de 2025.- Una jueza guatemalteca condenó el martes a seis personas por diversos delitos relacionados con la muerte de 41 niñas en un incendio ocurrido en 2017 en un centro para jóvenes en riesgo con antecedentes de abuso, informó Prensa Asociada.com.

Todas se declararon inocentes el martes. La jueza Ingrid Cifuentes dictó sentencias acumulativas de seis a 25 años por cargos que van desde homicidio involuntario hasta abuso de autoridad. También ordenó la investigación del ex-presidente Jimmy Morales por su participación en ordenar a la policía trabajar en un centro donde se recluía a menores que no habían cometido delitos.

La fiscalía había solicitado previamente sentencias de hasta 131 años para algunos de los condenados, todos ellos exfuncionarios del gobierno, incluyendo varios cuyas funciones incluían la protección de la infancia.

El exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, fue condenado a 25 años de prisión.

Con anterioridad, Rodas declaró a los presentes en la sala, incluidos familiares de las víctimas, que no había causado "ningún daño a sus hijas ni a los sobrevivientes".

Entre los condenados también se encontraba la expolicía Lucinda Marroquín, quien tenía la llave de la habitación donde estaban encerradas las niñas y no la abrió cuando comenzó el incendio. Fue condenada a 13 años de prisión.

El juez declaró que, mediante registros telefónicos, los investigadores pudieron establecer que, en el momento del incendio, Marroquín estaba hablando por teléfono. El juez indicó que un testigo declaró que, cuando se le informó sobre el incendio, Marroquín respondió con groserías y dijo "que se quemen".

Un exfiscal asignado a la protección de la infancia fue absuelto.

El 8 de marzo de 2017, una niña del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado a 22 kilómetros al este de la Ciudad de Guatemala, prendió fuego a un colchón de espuma en la habitación donde un grupo de niñas había estado encerrada durante horas sin acceso a un baño. El humo y las llamas inundaron rápidamente la habitación, matando a 41 niñas e hiriendo a 15.