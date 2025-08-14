Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
(Caricatura) Los Destrazos por Marquitos: La cachifa del Inmundito y de los gringos la Sayona Maricori
Por:
Marco Pedraza
|
Jueves, 14/08/2025 12:55 AM
|
Versión para imprimir
Credito: Marco Pedraza
Caracas. 14 de agosto de 2025.-
Esta nota ha sido leída aproximadamente
280
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
La icónica empresa cinematográfica estadounidense Kodak advierte cierre de operaciones
Estados Unidos:
Funcionario de defensa de Donald Trump dirigió grupo de expertos que difundió mentiras sobre el "Tren de Aragua"
Aerolínea Air Canadá suspende vuelos luego que el sindicato de auxiliares de vuelo emite preaviso de huelga
Un juez ordena terminar esa codición inhumana
Estados Unidos: Un centro de detención de inmigración tiene detenidos durmiendo en el suelo
Oscar Figuera (PCV) : Con descaro el gobierno reconoce las violaciones sistemáticas de los derechos humanos
Se prevee que Donald Trump le ofrecerá minerales a Vladimir Putin a cambio de la paz
Certifican más de 300 nuevos investigadores penales en el país
Ministro Cabello reveló vínculos de una jueza con explosivos incautados en Monagas
Conversacion con el profesor Richard D Wolff
(VIDEO) El desplome del dólar y el ocaso de Europa
(¿Y por qué no suspenden a los pilotos que matan a miles de palestinos?)
Por gritar a un piloto israelí ¡Viva Palestina libre! el ministro de transporte francés suspende a controlador aéreo en Francia
Datos de impacto que no te cuentan sobre la cumbre
(VIDEO) Temen que Putin “se meriende” a Trump en Alaska
Panamá: Organizaciones sociales rechazan ejercicios conjuntos con tropas de EEUU
Entre ataques y hambre, mueren 123 palestinos en Gaza en las últimas 24 horas
(VIDEO) Cosas que no sabías de Latinoamérica
Cuba celebra el aniversario 99 del natalicio de Fidel Castro
EEUU declara alerta de seguridad para viajes a 30 de 32 estados de México por "terrorismo, la delincuencia y el secuestro"
Ante revuelo de la opinión pública, el Tribunal Supremo Indio revisa la orden de encerrar a los perros de Nueva Delhi
Día Internacional del Armadillo o Cachicamo - Fundación de Serenata Guayanesa (canciones)
Efemérides del 13 de agosto: Día de los Zurdos - Nacimiento de Fidel Castro
(Un pueblo indefenso que no sabe a donde dirigirse, pero se niegan a ser expulsados de su tierra)
Insólito: Israel negocia expulsión del pueblo de Gaza a Sudán del Sur
El horror que vivió José Gregorio Flores López, una de las 252 víctimas de Bukele: "aquí están ustedes por terroristas, «aquí (en el Cecot) se van a podrir»
Se inició en Caracas final de robótica creativa
Entrevista con Jeffrey Sachs: Por qué ha terminado la hegemonía occidental
Ubicado en El Salvador
(VIDEO) Bienvenidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo, El CECOT
Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados "Esta es la peor situación de intoxicación medicamentosa en la Argentina"
Dueño de laboratorio denuncia presunto sabotaje por fentanilo contaminado en Argentina
Lula avanza en la idea de una moneda común para países BRICS
Venezuela exige cese de operaciones de Exxonmobil en Bloque Stabroek
México extradita a EEUU a 26 miembros de carteles de la droga en un acuerdo con la Administración Trump
El TSJ solicita de extradición de Danilo Mota, detenido en Colombia, por el secuestro y desaparición de Roberto Masullo Pulido
(VIDEO) ¡Récord histórico! Deuda Nacional de EEUU supera los 37 billones de dólares antes de lo previsto
Primer buque fletado por Chevron atracó en Venezuela bajo nueva licencia estadounidense
Geopolítica, economía y poder, explicados en minutos
(VIDEO) Trump vence a Powell, Rusia avanza en el este de Ucrania y Europa dice no a EEUU
Rusia y Bielorrusia practicarán el uso de armas nucleares y del misil Oréshnik
Venezuela protesta inicio de operaciones de ExxonMobil en Bloque Stabroek
ONU condena asesinato deliberado de Israel contra el periodista Anas al Sharif en Gaza
Petro llama a cancilleres latinoamericanos a reunirse ante amenazas a la región: "Quieren agredir, como en Gaza, la patria de Bolívar"
Aumenta el costo de la vida
(VIDEO) Precios en Estados Unidos se disparan
Inestabilidad atmosférica se prevé este 13-Agosto con presencia de Polvo del Sahara
Presidente Maduro: "Querían convertir a Venezuela en Haití, con bandas criminales financiadas por EEUU"
Organizaciones sociales, sindicales y políticas, de Derechos Humanos, progresistas y de izquierda
Por el salario, la liberación de presos políticos y contra la represión, convocan a movilización el 14 en Caracas
Amenazas y desalojos: inmigrantes inquilinos en EEUU no denuncian abusos por miedo al ICE
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
La icónica empresa cinematográfica estadounidense Kodak advierte cierre de operaciones
Estados Unidos:
Funcionario de defensa de Donald Trump dirigió grupo de expertos que difundió mentiras sobre el "Tren de Aragua"
Un juez ordena terminar esa codición inhumana
Estados Unidos: Un centro de detención de inmigración tiene detenidos durmiendo en el suelo
Oscar Figuera (PCV) : Con descaro el gobierno reconoce las violaciones sistemáticas de los derechos humanos
Se prevee que Donald Trump le ofrecerá minerales a Vladimir Putin a cambio de la paz
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad
Entérese qué material terrorista encontró Diosdado Cabello durante inspección en Maturín
(Caricatura) Los Destrazos por Marquitos: La satona Maricori sigue con su circo disfrasado
Material explosivo incautado revela vinculación entre narcobandas y extrema derecha
Presidente Maduro aseguró que la oposición y "el imperio" son responsables de planes desestabilizadores
Lista de los 13 detenidos por el caso de la bomba que querían explotar en Plaza La Victoria
Revise noticias similares en la sección:
Oposición