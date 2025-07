Restringen circulación de carga pesada del 26 al 28 de julio por elecciones municipales

Restringen circulación de carga pesada por elecciones municipales 2025

26 de julio de 2025.- El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó que, con motivo de las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 27 de julio, se aplicará una restricción temporal a la circulación de vehículos de carga superior a los 3.500 kg, desde el sábado 26 de julio a la 01:00 a.m. hasta el lunes 28 de julio a la misma hora.



La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad vial y el orden público durante el desarrollo del proceso electoral, y se ejecuta conforme a lo establecido en la Resolución Conjunta N° 083 y 022 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, publicada en la Gaceta Oficial N° 42.425, de fecha 25 de julio de 2022.



El INTT aclaró que esta restricción no aplica a vehículos que transporten:



Alimentos perecederos y no perecederos, así como sus materias primas

Servicios de asistencia vial y emergencias

Vehículos policiales o militares

Material de telecomunicaciones

Equipos destinados a la defensa de la Nación



La institución exhorta a los operadores de transporte de carga a acatar la normativa vigente y colaborar con el desarrollo seguro y ordenado de los comicios, en resguardo de la ciudadanía y el ejercicio democrático.