(VIDEO) Trump estalla vs sus propias televisoras por dibujarlo con satanas

TRUMP ESTALLA VS SUS PROPIAS TELEVISORAS POR DIBUJARLO CON S4TAN4S Credito: The Mexican Family

Viernes, 25 de julio de 2025. Trump no aguantó la burla y ahora va contra los mismos medios que antes lo protegían.South Park lanzó un episodio que lo muestra semidesnudo, en la cama con una figura muy conocida del inframundo, justo después de que Paramount firmara un contrato multimillonario con los creadores de la serie.Y no solo eso: la Casa Blanca respondió con un comunicado oficial lleno de rabia y desprecio.¿Qué significa todo esto? ¿Por qué una caricatura está provocando caos en los medios y tensión política dentro del propio gobierno?En este en vivo analizamos cada detalle: el episodio, el contrato de 1,250 millones, la presión de Trump sobre la FCC, el rol de Paramount, la autocensura de medios, y cómo un simple sketch está mostrando algo mucho más profundo: el miedo del poder a perder el control del relato.Prepárense porque hoy no nos callamos nada.