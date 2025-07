(VIDEO) Rusia se prepara para una guerra nuclear, Trump enfurecido y Macrón se mete en un lío

Viernes, 25 de julio de 2025. INFORMATIVO: Rusia se prepara para una guerra nuclear, Trump enfurecido y Macron se mete en un líoLos periódicos rusos, considerados parte de la propaganda de Putin, han estado preparando a la población para un posible conflicto nuclear con Europa, destacando especialmente el Komsomólskaya Pravda, conocido como el “diario favorito de Putin”. Este medio ha difundido opiniones de “expertos” que aseguran que Europa, liderada por Gran Bretaña, planea atacar Rusia a finales de la década, cuando sus fuerzas estén plenamente preparadas. Aunque advierte sobre estas amenazas, el periódico también busca tranquilizar a sus lectores al resaltar que Rusia tiene capacidad para atacar cualquier punto en Europa, enfatizando el alcance de su arsenal militar.Según The New York Times, Donald Trump le escribió una nota elogiando a Jeffrey Epstein en una copia firmada de su libro en 1997, llamándolo "el más grande". Además, su nombre aparece como colaborador en un libro de cumpleaños de Epstein de 2003, junto a figuras como Leslie Wexner y Alan C. Greenberg. El libro incluía una carta de presentación de Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión. Este mes, Trump presentó una demanda por difamación contra The Wall Street Journal, que informó que supuestamente firmó un dibujo sexualmente sugerente en dicho libro.Washington y Tel Aviv rechazaron la decisión de Francia de reconocer al Estado palestino, anunciada por el presidente Emmanuel Macron. El jueves por la tarde, Macron expresó la intención del gobierno francés de avanzar con el reconocimiento. En respuesta, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, calificó la medida como "imprudente". Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que un Estado palestino, en las condiciones actuales, sería "una plataforma de lanzamiento para aniquilar a Israel, no para vivir en paz a su lado".