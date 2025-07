(VIDEO) Milei se asustó y denuncia fraude

Miércoles, 23 de julio de 2025. Roberto Navarro denuncia que el presidente Milei, a través de sus voceros no oficiales, se planteó la posibilidad de que ocurra un fraude si pierde las próximas elecciones.Van a perder la guerra.Los argentinos a un mes de votar, todos los meses consumen un poquito menos, todos los meses consumen un poquito menos, insistió Navarro, en esa situación van a ir a votar.La única ganancia que hay es para los bancos, que ganan cada día mas guita, lo que crece es la ganancia de los bancos, van a votar los argentinos con una caída todos los días, todos los días, del consumo.Milei esta perdiendo en las encuestas.Majul, como vocero no oficial, señaló que el Peronismo podría, le va a hacer fraude al gobierno.Ya lo hizo Trump, cuando perdió las elecciones, denuncio un fraude y hizo un levantamiento y ya lo hizo Bolsonaro, cuando perdió las elecciones denunció un fraude y hizo un levantamiento, Milei en el momento en que empiece a aparecer alguna encuesta, no se sabe si va a perder, manda a su vocero extraoficial, yo diría, tiene dos o tres muy reconocidos Majul, Viale, que se yo, a decir, a empezar a decir que va ha haber fraude, hay que tomarlo muy en cuenta y muy seriamente, porque es Majul, que Majul es Milei y porque ya lo hizo Trump y lo hizo Bolsonaro, es decir, es muy serio que el gobierno empiece a decir me hicieron fraude, no perdí, el gobierno tiene terror a perder el siete de septiembre, que los mercados se le vayan a la mierda, que el dólar se le vaya a la mierda, entonces, tiene una derrota contundente en octubre, y, anda a sacá del medio, ese miedo lo lleva a empezar a agarrar la caja de herramientas que tiene la ultraderecha en el mundo hoy y una de ellas es la denuncia de fraude.En un momento en que los problemas políticos de Milei se acentúan, Milei tiene en estos días una paranoia de que lo van a voltear y va a asumir la vicepresidenta Victoria Villaruel, le dice a todo el mundo me quieren voltear, me quieren voltear, quieren poner a Villaruel, los empresarios y Macri y que se yo y para que se vea el nivel de descomposición que hay...ayer la trató de bruta, traidora.