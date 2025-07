Abatidos 2 sujetos pertenecientes a la banda que intentó el frustrado asalto al Palacio de Miraflores en 2024

Credito: Web

22 de julio de 2025.- El Cicpc informó que resultaron abatidos dos sujetos integrantes de la banda fundada por Darwin René Mendoza Peraza (El Cachete), quien era uno de los encargados del asalto al Palacio de Miraflores al día siguiente de las elecciones presidenciales, es decir, Lunes 29 de Julio del 2024, tal como lo explicó el pasado 10 de Julio el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.



En esta ocasión, uno de los abatidos está identificado como Luis David Álvarez Montaña (18), apodado Mafia y quien estaba solicitado desde el Juzgado 10° en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por el delito de Homicidio Intencional Calificado por motivos Fútiles e Innobles en grado Frustración; además, poseía un registro policial por Homicidio Calificado, dice la reseña del Cicpc colgada en Instagram.



La identidad del otro abatido está en proceso de verificación. El enfrentamiento donde cayeron estos dos sujetos transcurrió la tarde de este Martes en El Guarataro, sector La Invasión, calle La Amargura con calle El Guasimo, parroquia San Juan, municipio Libertador, Caracas, especificó el Cicpc.



En el procedimiento actuaron funcionarios adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Central de la policía científica, quienes se encontraban realizando labores de campo en El Guarataro, ‘’con la finalidad de ubicar y detener a peligrosos delincuentes’’. En ese patrullaje, que el Cicpc denomina ‘’intervención legal’’, fueron sorprendidos Mafia y su otro compañero quienes accionaron sus armas contra la comisión policial.



Ambos sujetos fueron trasladados al Hospital Miguel Pérez Carreño donde murieron, refiere el reporte del Cicpc.



Cabe destacar que estos delincuentes pertenecen al grupo criminal de alias El Cachete y los Comanditos del Terror que pretendían tomar el Palacio de Miraflores el 29 de Julio de 2024; además, estaban siendo investigados por los homicidios de quienes en vida respondían al nombre de Luis David Infante Serrano (19) y Jhonny Gustavo Medina Ron (27)’’, dice el Cicpc en su reporte policial.



Al concluir la refriega, los funcionarios recogieron las armas que emplearon los dos dos sujetos para enfrentarse a las comisiones del Cicpc, además de un artefacto explosivo, denominado granada de mano.



El asalto al Palacio de Miraflores quedó frustrado el mismo Lunes 29 de Julio de 2024, según lo comentado por el ministro Cabello durante una comparecencia ante la Asamblea Nacional en septiembre de ese año.



Ese día varios grupos de movilizaron hacia Miraflores, con la idea de cometer un asalto, acción que fue dirigida por Wilbert Joseph Castañeda, el militar estadounidense capturado el 1 de Septiembre del año pasado en un hotel de La Victoría (Aragua).



‘’Saben que intentaron atacar, lo intentaron no, atacaron el Palacio (de Miraflores) Por Santa Capilla, por la O’Leary, por La Pastora, por la Baralt, por las Fuerzas Armadas.



Intentaron por la avenida Sucre y no pudieron; porque ahí los colectivos que ellos llaman colectivos; pero que no es otro que el pueblo organizado los hizo huir’’, explicó Cabello el día que acudió a la Asamblea Nacional donde se debatió la situación de violencia que vivió Venezuela antes, durante y luego de las presidenciales.



Cabello señaló en esa ocasión que un sector de la extrema derecha venezolana que cantó fraude en los aludidos comicios, fomentó los hechos de violencia con ‘’marcenarios’’ traídos de fuera.

Presidente Nicolás Maduro



El frustrado asalto al Palacio de Miraflores, también fue ventilado por el presidente Nicolás Maduro durante una comparecencia el 2 de Agosto de 2024 ante medios nacionales e internacionales. ‘’Al ser contenidos en la plaza O’Leary, le cayeron a tiros a la sede del CNE en El Silencio’’, narró Maduro ante el Salón Simón Bolívar de Miraflores.



En esa rueda de prensa, el Jefe de Estado que los hechos de violencia se extendieron por varias partes del país, protagonizados por lo que llamó ‘’Los Comanditos del Terror’’, capitaneados por María Corina Machado. Dichas acciones ocasionaron daños a 12 universidades del país incluyendo la UCV; 28 escuelas, 3 hospitales, 6 centros de diagnóstico integral, 30 ambulatorios y 250 módulos policiales.