EE.UU. reconoce que las negociaciones con el gobierno de Venezuela van bien: MCM queda por fuera

John McNamara, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos para Venezuela para en Colombia, indicó que el objetivo de su gobierno no es cambiar a las autoridades venezolanas, sino disminuir el flujo de inmigrantes hacia su nación.

Estados Unidos reconoce que las negociaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro "van muy bien", así lo afirmó John McNamara, Encargado de Negocios, ad interim, de la Oficina Externa de los EE.UU. para Venezuela (VAU), ubicada en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá.

En el programa Vladimir a la Carta, el funcionario norteamericanos aseguró que la repatriación de venezolanas ha sido posible gracias a la cooperación entre el presidente Nicolás Maduro y su par Donald Trump, dejando ver que las relaciones van fluyendo entre ambas naciones, mientras que María Corina Machado queda fuera de la toma de decisiones, como el dicho venezolano : "como las guayaberas".

"Hay que destacar que en los últimos meses estamos recibiendo por lo general buena colaboración, cooperación de las autoridades en términos de aceptar los vuelos nuestros y haciendo los suyos, también para ayudar en ese proceso de repatriación, en la cual los venezolanos puedan regresar a su tierra y estar unidos con sus familias y el país entero", afirmó McNamara.

El también encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Colombia aclaró que el objetivo del gobierno de Donald Trump no es cambiar al gobierno venezolano, sino disminuir el flujo de inmigrantes hacia su nación desde sus fronteras.

"La idea de una Venezuela en plena democracia donde los votos cuentan es algo normal y un objetivo en común, entonces cambios no, pero obviamente la idea es hacer una Venezuela en donde no deben salir sus ciudadanos buscando oportunidades y creo que eso es bueno para Venezuela y bueno por la región, porque el talento humano que está saliendo por sus fronteras es algo que no será fácil de reemplazar", consideró este lunes.

En relación a la posibilidad de reabrir la embajada de EE. UU. en Venezuela, McNamara dejó ver que es un tema que se puede tratar a futuro.

"Generalmente el ambiente entre los dos autoridades, el gobierno nuestro y las autoridades allá en Venezuela depende de hechos y no dichos", agregó.