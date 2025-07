(VIDEO) Putin se planta, Trump sube la apuesta, Europa paga

Martes, 21 de julio de 2025. En el programa de hoy, 16/7/2025, Pablo Iglesias y Manu Levin analizan el bloqueo de las negociaciones de paz en Ucrania, las nuevas amenazas de Trump a Europa y los brutales recortes en Francia por el aumento del gasto militar, que anticipan lo que se vivirá también en España. Con la participación de Nahia Sanzo (Geopolitikaz).Europa no ganara autonomía estratégica con su rearme sino que consolidara su dependencia militar con los Estados Unidos, al tiempo, que hace masajes a los grandes capitales de la guerra en Norteamérica.Los órganos de Trump son la nueva forma de ser del imperialismo estadounidense, no va ceder, no va a contentarse, Estados Unidos se encuentra en una nueva face de declive, en la que pretende subyugar a sus a aliados históricos para tornarlos mas dependientes y sobre todo, mas utiles a los intereses de Washington, solo de esta forma puede intentar acomodarse como segunda potencia, aunque aun, primera potencia militar frente a la emergencia de China.