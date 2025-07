La ignorancia de Donald Trump: felicita al presidente liberiano por su nivel de inglés, lengua oficial de Liberia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este miércoles (09.07.2025) el nivel de inglés del presidente de Liberia, Joseph Boakai, a pesar de que es el idioma oficial de este país africano.

"Gracias, y qué buen inglés (...) ¿Dónde aprendiste a hablar de esta forma tan hermosa? ¿Dónde estudiaste? ¿En Liberia?", preguntó Trump a Boakai, al recibir a cinco presidentes africanos en la Casa Blanca para hablar de comercio, sobre todo de explotación de minerales.

Boakai estaba de espaldas a los medios de comunicación, lo que hacía difícil evaluar su expresión facial, pero su respuesta lacónica denotaba incomodidad. "Sí, señor", respondió a la última pregunta.

Trump, rodeado de presidentes francófonos de otras naciones de África Occidental, siguió con el tema.

"Pues es muy interesante. Es un inglés hermoso. Hay personas en esta mesa que no hablan ni de cerca tan bien", comentó el republicano.

Presidente desde 2024, Joseph Boakai estudió en la Universidad de Liberia, en la capital Monrovia, así como en la Universidad estatal de Kansas, en el centro de Estados Unidos.

Liberia, colonia de ultramar estadounidense

La república de Liberia fue fundada en 1822 bajo los auspicios de Estados Unidos para esclavos negros emancipados.

En 1847, declaró su independencia de la Sociedad Americana de Colonización, convirtiéndose en la primera y más antigua república moderna de África subsahariana.

Si bien el inglés es su lengua oficial y la más utilizada en todo el país, en el país se hablan también más de 30 lenguas indígenas.

La capital, Monrovia, fue nombrada así en honor a James Monroe, el quinto presidente de Estados Unidos, y su bandera es parecida a la de Estados Unidos, con franjas rojas y blancas y una sola estrella blanca en un cuadrado azul.