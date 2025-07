Exigen juicio politico contra el presidente Trump Credito: The Mexican Family

Ya comenzó la rebelión en Estados Unidos Credito: The Mexican Family

Trump debe irse ya Credito: The Mexican Family

Martes, 08 de julio de 2025. Trump must go now, Trump debe irse ya, así rezaba la consigna en una protesta nacional en diversas ciudades de los Estados Unidos, donde ciudadanos protestaron y dicen estar cansados en que el país funcione como una monarquía, además de exigir un juicio político contra el presidente Trump.