Kilmar Abrego García, deportado injustamente a El Salvador, regresa a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de personas

Washington 6 de junio de 2025— Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño que la administración Trump admitió haber sido deportado injustamente a su país de origen, fue devuelto a EEUU. para enfrentar dos cargos penales federales detallados en una acusación formal revelada el viernes, informó Noticias de CBS.com.

Presentada en el tribunal federal de distrito de Nashville, la acusación formal imputa a Ábrego García un cargo de conspiración para transportar extranjeros y un cargo de transporte ilegal de extranjeros indocumentados. Ábrego García fue expulsado de EEUU. en marzo y trasladado a El Salvador, donde inicialmente estuvo recluido en una conocida prisión de máxima seguridad.

La Procuradora General Pam Bondi dijo en declaraciones en el Departamento de Justicia que el gobierno salvadoreño acordó devolver a Abrego García para enfrentar los cargos criminales después de que se le presentó una orden de arresto.

"Ábrego García ha llegado a Estados Unidos para enfrentar la justicia", declaró Bondi, y añadió: "Así es la justicia estadounidense".

ABC News informó inicialmente el viernes que lo traerían de regreso a Estados Unidos para enfrentar los cargos.

Un gran jurado federal emitió la acusación formal el 21 de mayo. El Departamento de Justicia declaró en un expediente judicial que Ábrego García debería permanecer en prisión preventiva porque "representa un peligro para la comunidad y un grave riesgo de fuga, y ninguna condición ni combinación de condiciones garantizaría la seguridad de la comunidad ni su comparecencia ante el tribunal".

Bondi afirmó que el gran jurado determinó que Ábrego García "desempeñó un papel importante en una red de tráfico de inmigrantes" que involucraba a niños y mujeres, y que es "un peligro para nuestra comunidad". Si Ábrego García es condenado, cumplirá su condena en Estados Unidos y luego regresará a El Salvador, según el fiscal general.

En sus declaraciones, Bondi se extralimitó en lo que se alegaba en la acusación, alegando que Abrego García participó en el asesinato de la madre de un pandillero rival y que le pidió fotos de desnudos a una menor. Ninguna de estas acusaciones aparece en los documentos de la acusación.

Simon Sandoval-Moshenberg, abogado de Abrego García, declaró que el debido proceso "significa la oportunidad de defenderse antes de ser castigado, no después. Esto es un abuso de poder, no justicia". Añadió que el gobierno "hizo desaparecer a Kilmar en una prisión extranjera en violación de una orden judicial. Ahora, tras meses de demora y secretismo, lo traen de vuelta, no para corregir su error, sino para procesarlo".