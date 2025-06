Martes, 03 de junio de 2025.- Recordando la intervención del comandante Chávez donde hizo referencia a algunos artículos de la página web www.aporrea.org en las cuales se habría señalado que el presidente no acepta crítica y aclaró que no es cierto: "yo no he dicho eso, solo que yo puedo lanzar una crítica a los que critican, ¿no soy uno de los críticos?¿me van a prohibir la crítica también?".