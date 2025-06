Anuncian acusación contra Trump y Bukele por secuestro de venezolanos en El Salvador

Caracas, 2 de junio de 2025.- Ignacio Ramírez, abogado y activista de los derechos humanos, anunció este lunes que introducirá una acusación formal en la Corte Penal Internacional contra los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de El Salvador, Nayik Bukele, por el secuestro de los 252 venezolanos que permanecen en una cárcel de máxima seguridad en la nación centroamericana.

El anuncio lo hizo en el programa Vladimir a la Carta, conducido por el periodista Vladimir Villegas, ocasión en la que aseveró que ambos mandatarios están incursos en el delito de lesa humanidad.

Añadió que el delito de lesa humanidad contempla, a su vez, varios subtipos como desaparición forzada, expulsión forzosa de migrantes, trata de personas, malos tratos y tratos crueles y tortura, por lo cual aplicaría una sanción de la Corte Penal Internacional.

El abogado dijo que está a la espera de conseguir los pasajes y los viáticos para trasladarse a La Haya, en los Países Bajos, con ese propósito.

"La situación que están viviendo estos 252 venezolanos ha sorprendido a tirios y troyanos, porque a nadie en su sano juicio se le habría podido ocurrir, tanto bajo la legislación internacional como nacional en materia de migración que rige en cualquier parte del mundo, que la administración de Donald Trump se atreviera a ejercer una especie de cacería contra los migrantes que pretende sacar de su país", expuso.

Dijo que a "estos venezolanos no se les dio la oportunidad de ejercer su derecho, no se les ha permitido tener asistencia jurídica, no acudieron a ningún tribunal y contra ellos no hay, según declaraciones del propio subjefe de migraciones y aduanas de Estados Unidos, ni siquiera una infracción de tránsito".

A juicio del especialista, "el envío de los venezolanos a El Salvador se hizo con el contubernio de un señor gobernante que se ha saltado toda la legalidad, porque la constitución de su país no lo permite", salvo que hubiese sido por un tratado internacional.

También expuso: "Ni el presidente Trump ni Nayik Bukele se han molestado en aclarar, justificar y mucho menos en negar la decisión que tomaron de deportar, expulsar forzosamente y encarcelar en condición de secuestrados a ese grupo de venezolanos".

Agregó que igualmente está solicitando la visita de una comisión de Naciones Unidas a El Salvador para que verifique las condiciones de reclusión de los venezolanos.

Pulsa abajo para ver la entrevista completa:

https://www.youtube.com/watch?v=mSzX5-DoEyk