Estados Unidos: Los indultos de Trump impulsan un negocio floreciente para los que hacen cabildeo

1ero de junio de 2025.-Los indultos de Trump impulsan un negocio floreciente para los lobistas. Dado que Trump otorga indultos de forma continua, los lobistas afirman que sus clientes están dispuestos a pagar sumas significativas para que sus casos lleguen al presidente, informó Noticias de NBC.com

Solicitar el indulto del presidente Donald Trump se ha convertido en un gran negocio para las firmas de cabildeo y consultoría cercanas a la administración, con aspirantes adinerados dispuestos a gastar millones de dólares para que les ayuden a presentar su caso ante las personas adecuadas.

"Desde la perspectiva del cabildeo, los indultos se han vuelto rentables", afirmó un cabildero cuya firma ha recibido este tipo de llamadas.

No hay una tarifa fija para la ayuda con los indultos. Sin embargo, dos personas con conocimiento directo de las propuestas a firmas de cabildeo afirmaron conocer la oferta de un cliente de 5 millones de dólares para ayudar a que un caso llegue a Trump. Estas personas, al igual que otras, solicitaron el anonimato para hablar con franqueza. Y aunque estas cifras tan elevadas no parecen ser habituales, reflejan una creciente economía de indultos.

Una cifra de 5 millones de dólares es superior a las cifras que, según The New York Times, recibieron los aliados de Trump por ayuda con los indultos durante su primer mandato. En 2021, el medio informó que Brett Tolman, exfiscal federal que asesoró a la Casa Blanca en materia de indultos, recibía cantidades millonarias por el trabajo, según documentos presentados y un cliente. El Times también informó que a John Kiriakou, un ex oficial de la CIA condenado por revelar información clasificada, le dijeron que el ex alcalde de la ciudad de Nueva York Rudy Giuliani, un aliado de Trump, podría ayudarlo a conseguir un indulto por dos millones de dólares; Giuliani refutó esa versión.

Congraciarse con los aliados del presidente o contratar cabilderos para acceder a clemencia no es nuevo. Pero junto con el aumento de precios, la diferencia ahora es que Trump otorga indultos de forma continua, en lugar de que la mayoría se otorguen al final de su administración.

"Es como el Viejo Oeste", dijo un aliado y cabildero de Trump. "Básicamente, puedes cobrar lo que quieras".

Sólo en la última semana, Trump indultó o conmutó las sentencias de 27 personas.