Cicpc invita a mantenerse alerta ante el desarrollo de los delitos informáticos

28 de mayo de 2025.-Durante la emisión número 13 del programa "Hablemos de Prevención: Construyendo el Camino de la Esperanza", la comisario jefe Mercy Bracho, secretaria general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), invitó a la población venezolana a mantenerse alerta ante el desarrollo de los delitos informáticos, informó Prensa Mpprijp.



En este sentido, la Comisario General exhortó a los padres y representantes a estar atentos ante las modalidades delictivas del grooming y el sexting, donde la mayoría de las víctimas son niños, niñas y adolescentes.



"Es necesario tomar el control manteniendo un diálogo abierto, de acuerdo a la edad que tengan nuestros hijos, creando así espacios armoniosos donde podamos conversar sobre los riesgos que implica el mal uso de las redes sociales”, manifestó.



De igual manera, señaló como medida de prevención la activación del control parental, el cual permite limitar el acceso y evitar que estos niños puedan acceder a contenidos inapropiados.



“Es indispensable que usted ( padre, representante) le diga a su hijo o a su hija que no acepte a personas desconocidas a través de las redes sociales, porque lamentablemente las redes sociales en ocasiones no son lo que aparentan”, destacó.



Asimismo, resaltó la importancia de la formación y el conocimiento a fin de evitar ser víctima de un delito informático, "es necesario conocer que es un ataque cibernético; cuando tengamos acceso a la tecnología, es fundamental estar informados”.



“Quiero unirme a esta campaña que ha venido desarrollando de manera extraordinaria el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con respecto a los delitos informáticos, por que la prevención es la clave ante los ciberdelincuentes”, expresó.



Cultura Preventiva



Con relación a la cultura financiera, la secretaria general del Cicpc afirmó que con respecto a las cuentas bancarias, “les invitamos a no prestar su cuenta bancaria y a evitar dejar abiertos los accesos de su página. Cada vez que usted termine una transacción, debe cerrarla y no permitir el acceso”.



Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante los retos virales "y tomar conciencia de hasta dónde estas acciones pueden poner en riesgo su vida y la de su familia”.



Como parte de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas desarrolla programas preventivos, los cuales permiten mantener alerta a la ciudadanía ante el fenómeno del delito.