Ministro Cabello: neutralizados 60 ataques a instalaciones petroleras en los últimos 10 días

Ministro Cabello muestra informe de evidencias recolectadas

28 de mayo de 2025.- El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que se han neutralizado cerca de 60 ataques a las instalaciones petroleras en los últimos diez días, dichas acciones se logró gracias al trabajo desempeñado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los trabajadores de la empresa estatal Petróleo de Venezuela C.A.



Durante una rueda de prensa realizada este miércoles en la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en Caracas, Cabello reveló información sobre el desmantelamiento de acciones terroristas contra las elecciones del pasado domingo 25 de mayo, que involucra a una organización criminal que pretendía actuar para sabotear los comicios desde los estados Zulia, Carabobo, así como en Caracas y Los Teques (Miranda). “Ayer hubo una captura de un grupo de personas vinculadas a estos actos en el estado Zulia”, acotó.



En ese sentido, el también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz indicó que en Los Teques los organismos de seguridad del Estado encontraron un arsenal y detuvieron a todos los involucrados tras el allanamiento. “Hay ONGs implicadas trabajando activamente con estos terroristas, como Provea, Foro Penal”, añadió.



Enfatizó que este grupo terrorista pretendía realizar ataques específicos, tales como a las instalaciones de la Embajada de Colombia, España y Francia en Venezuela, así como en la entidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el país. “Los organismos de seguridad del Estado nuevamente garantizaron la paz de los venezolanos y venezolanas”.



Además, el ministro Cabello advirtió que hay que seguir alerta con la oposición extremista venezolana debido a que "no va a dejar de hacer este tipo de acciones porque esa es su naturaleza, la han buscado siempre (…) sabe que por la vía electoral no la tienen fácil, por eso han buscado el atajo de la violencia no una ni dos ni tres veces siempre lo han hecho”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 474 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)