Ministro Cabello anunció captura del jefe del grupo terrorista en Caracas

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello

23 de mayo de 2025.- El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello informó este viernes que en la madrugada de hoy fue capturado en Caracas, el jefe del grupo terrorista que intentaban » boicotear» y generar violencia al país durante el proceso electoral del próximo domingo 25 de mayo, quien fue identificado como Juan Carlos Guanipa Villalobos.



María Teresa Clavijo es una de los financistas de los mercenarios. «Se le garantizarán todos sus derechos, pero le toca rendir cuentas a la justicia», sentenció.



Los capturados hasta el momento son los operadores de los hechos de violencia en el país, incautándoles armamento y dinero. Los nombres fueron tomados de la agenda de Juan Carlos Guanipa. Van 70 detenidos», dijo Cabello.



Agregó que hace un par de horas fue capturado en Bolívar a un mercenario que venía de Ecuador, con antecedentes de asesinos, dijo.



También fueron arrestados ciudadanos pakistaníes con documentos de identidad falsos, dijo. » No tienen líneas, sino que se comunican por wifi, pero ya tenemos el método para ubicarlos, con o sin línea».



Mencionó de nuevo al albanés colombiano apresado, funcionario que ejercía en Colombia su ciudadanía, quien pagó para no aparecer en ningún registro. Le descubrimos dinero del narcotráfico que era destinado para financiar los planes de la ultra derecha.



«El búlgaro es serbio, de nombre Antum «, dijo tras corregir el dato mencionado el miércoles durante su programa Con el Mazo Dando, explicando que se trata de un mercenario dedicado al narcotráfico. Cuando lo saque el NYT es que lo van a creer



» La ultraderecha perdió la vergüenza política,. ese señor maneja cuentas de más de mil millones de dólares. Esa persona entró por Colombia y fue detenido en el año 2023 e iba a ser deportado. En el aeropuerto, se fugó en las narices de las autoridades. Trató de entrar a Venezuela para esta operación, pero lo capturamos»., dijo. Era requerido por el envío de 47 kilos de cocaína en Italia, por lo que iba a ser deportado, refiere la nota transmitida en 2023 por un medio colombiano, la cual que reprodujo Cabello durante la rueda de prensa.



Germán Darí Giuliani, es el nombre del argentino capturado en esta operación junto al serbio y un grupo de venezolanos. También un ciudadano alemán, Michel Alfred Gustav, vinculado al narcotráfico y trata de personas, capturado en el estado Zulia



«Es el ofrecimiento de María Machado y Juan Guaidó para garantizar el paso de la droga Colombiana por Venezuela».



Los coyotes



Así como este serbio tenía un pasaporte búlgaro, fue detenido en Lara, y le descubrimos vinculaciones telefónicas con David Smolanski, son los mismos de siempre, detalles de cómo iban a sacar a los venezolanos.



Armas, explosivos, vínculos con el narcotráfico, todo en un cuaderno, con detalles, «Quieren acabar con Tupamaros, no lo quieren para nada, pero iban a atacar a todos, el MEP, Partido Verde, hasta a Henry Falcón…está la lista de los nombres por todos los que van, quieren proclamar una guerra civil en Venezuela».



Mafia albanesa



Opera y funciona como mafia, pero desafortunadamente en Venezuela, no pueden tomar el control político Quieren replicar a Pablo Escobar , no lo van a lograr.



El piloto norteamericano capturado aquí en Venezuela, con relaciones con Ucrania, fue entregado e EEUU en las negociaciones. No habrá impunidad, a pesar de eso.



» Yo anuncié el miércoles que había sido detenido un ciudadano español, Armando López Ortega, narcotraficante reclamado, vinculado a este grupo terrorista en el Oriente del país».