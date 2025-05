Diosdado Cabello: un español, un argentino y un búlgaro detenidos por planes conspirativos

Rueda de prensa del ministro del interior Diosdado Cabello

22 de mayo de 2025.- El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, en su programa “Con el Mazo Dando” edición 527, informó que entre los detenidos por planes conspirativos para sabotear las elecciones regionales y parlamentarias previstas para este domingo 25 de mayo, están un español, un argentino y un búlgaro



El también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz señaló que el español detenido forma parte de las mafias del narcotráfico; mientras el ciudadano albanés-colombiano es reclamado por la justicia internacional, destacando que “el mundo sabe por donde sale la droga de Colombia en este momento, por Ecuador”. Además, señaló que el narcotráfico de Ecuador lo lideran los albaneses quienes están en sociedad con el gobierno de Daniel Noboa.



Según reveló Cabello en su programa, estas mafias son conocidas por su actividad en el tráfico de drogas, armas y trata de personas. Ellos operan principalmente en Italia, Reino Unido, Alemania y, en Ecuador, Colombia, Perú. En Ecuador, por ejemplo, operan desde 2009 como intermediarios en el tráfico de cocaína hacia Europa, usando empresas de frutas y alimentos como fachada,



Reveló también que el puente de la mafia albanesa con María Corina Machado viene a raíz del pacto que ella hizo con Daniel Noboa, el presidente de Ecuador.



Cabello informó que se estima que el 70% de la cocaína mundial pasa por los puertos ecuatorianos. «Y son los grupos albaneses son los principales controladores de este negocio. En el pasado, el expresidente ecuatoriano, Guillermo Lasso protegió a los albaneses en Ecuador, ahora la protección es mayor gracias al acuerdo que tienen con Daniel Noboa quien curiosamente es parte de “Noboa Trading” una empresa familiar que exporta cambures a Europa». destacó.



También informó que Machado le ofreció a Noboa asesoría electoral «con la condición de que él la ayudara a derrocar a Nicolás Maduro y que cuando ella llegara al poder y juntos crearían una nueva Gran Colombia, contando que Uribe o su lacayos ganen las elecciones en Colombia en el 2026″.



Todas estas acciones guardan relación con los grupos criminales desmantelados recientemente en el Zulia, quienes tenían planes desestabilizadores, aclarando que toda esta operación está relacionada con el golpe que le dio al narcotráfico en Maracaibo y la extremista María Corina Machado. “Y todo eso está pegado con la sayona y las reuniones que tuvo en Colombia. Todo eso es el mismo paquete”, afirmó Cabello.



Es importante destacar que este lunes el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que el albanés-colombiano, Enit Kasmi llegó a territorio venezolano para cobrar a quienes le pagaron y no cumplieron con los planes de desestabilización; específicamente aquellos que se gestaron desde el estado Zulia con participación de factores empresariales con José Enrique Rincón o personajes de la política local como los siete alcaldes actualmente privados de libertad.



Además, denunció este lunes en la nueva trama de conspiración ideada por María Corina Machada el ejecutor es Iván Simonovis. El Ministro refirió que dichos planes quedaron frustrados al ser detenidos 38 sujetos (17 venezolanos y 21 extranjeros) quienes ingresaron al país desde Colombia.



Ante este plan conspirativo, el Gobierno Nacional decisión de la suspensión de la vuelos hacia Colombia. «Si ellos supieran cómo nosotros tomamos una decisión por parte del alto mando político de la Revolución Bolivariana, donde el presidente Nicolás Maduro consulta, y a veces lleva propuestas que se discuten, y pueden no aprobarse porque lo que se impone es la decisión del colectiva», destacó.



Recalcó que la prioridad del Gobierno Revolucionario es garantizar la paz de los venezolanos, por eso las decisiones que se toman son bien pensadas en beneficio de todo el pueblo.



Diosdado Cabello aseguró que los intentos de la derecha por perturbar la paz nacional no cesan y tras 25 años siguen buscando las opciones para eliminar al Gobierno constitucional y desconocer la voluntad del Pueblo.



Cabello alertó que la Operación está en desarrollo, “cuando la gente está desesperada comete errores y allí está la Operación Tun Tun, pero luego se quejan».



Finalmente, afirmó que uno de los errores «más garrafales» de la extrema derecha es subestimar al Gobierno Bolivariano; el cual cuenta con los trabajos de inteligencia ejecutados por los organismos de seguridad del Estado.