(VIDEO) La gran apuesta militar de Trump, Europa presiona a EEUU y jaque al petróleo

Israel no permite que fluya la ayuda humanitaria a Palestina. 14.000 bebés en peligro de muerte Credito: Negocios TV

Miércoles, 21 de mayo de 2025.- Claves del día: La gran apuesta militar de Trump, Europa presiona a EEUU y jaque al petróleoEl presidente de EEUU, Donald Trump pondrá en marcha la Cúpula Dorada de Israel, pero mejor, tensionando de nuevo la política geopolítica. Una especie de declaración de intenciones no buenas hacia la guerra en Oriente Medio. La ONU ha declarado que Israel sigue sin distribuir ayuda en Gaza, pese a haber levantado su bloqueo a los suministros de entrada en Gaza. Desde Naciones Unidas han afirmado que 14000 bebés pueden morir. Y la Unión Europea dice estar revisando su acuerdo comercial con Israel.El precio del petróleo sube tras la información de que Israel se prepara para atacar el entorno petrolífero de Irán. El gran problema puede ser el Estrecho de Ormuz. El West Texas está ya encima de 61 dólares y el crudo Brent en 66 dólares, una subida del 1,5%. Y en el mercado también caen los futuros americanos, Europa más plano pero negativo. El oro hacia arriba un 0,7% recuperando los 3300 dólares. Se empieza a ver los efectos de la rebaja crediticia y fiscal de EEUU. El euro recupera el 1,13 y Bitcoin en valor refugio.Uno de los elementos fundamentales es la Cúpula de Acero del presidente de EEUU, Donald Trump, parecida a la Cúpula Dorada. Una Cúpula que según cree Trump le permitirá ser infranqueable geopolíticamente. Lo que vendría a reequilibrar el panorama actual, aunque no para bien; algo que enfada directamente a China.El líder estadounidense quiere poner encima de la mesa 125 mil millones de dólares para llevar adelante la Cúpula Dorada que le garantice la seguridad.El presidente de los EEUU comentaba que él era el único capaz de eliminar las sanciones a Rusia: "Está sobre la mesa, es mi determinación, pero solo yo tendré la última palabra". En este escenario viene el elemento clave: la presión de Europa ante EEUU sobre la guerra de Ucrania, a lo que Marco Rubio mencionaba que aislar a Rusia podría complicar las cosas: "Si los rusos no quieren paz y solo querrá más podría llevar a eso. El presidente lo ha dicho antes. Pero cree que amenazar con acciones. Haría que los rusos dejen de dialogar. Es valioso poder hablar con ellos y llevarlos a la mesa de negociación. Ya veremos. Mira tiene que verlo. Nadie dice que haya garantías".