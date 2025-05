Estados Unidos: Senador Van Hollen acusa a El Salvador de ser cómplice de la violación de los derechos constitucionales

13 de mayo de 2025.-El senador de Maryland, Chris Van Hollen, compartió el lunes más detalles sobre su viaje para visitar a Kilmar Ábrego García en El Salvador el mes pasado y acusó al gobierno salvadoreño de ser cómplice de la violación de los derechos constitucionales de Estados Unidos, informó / CBS Baltimore.

Ábrego García fue deportado a una notoria prisión salvadoreña en marzo, debido a lo que la administración Trump ha calificado como un error administrativo. Contaba con una orden judicial estadounidense que debería haber impedido su deportación a su país natal.



Van Hollen sigue instando a la administración Trump a cumplir con las órdenes federales y de la Corte Suprema que exigen al gobierno facilitar el regreso de Ábrego García a Estados Unidos.



Durante una conversación con el Centro para el Progreso Americano el lunes, el senador calificó el caso de Ábrego García como "un momento crítico para este país".



"Este caso realmente pone a prueba si vamos a defender la Constitución, y en mi opinión, nunca está mal luchar por la Constitución de Estados Unidos", declaró Van Hollen.



Van Hollen: Gobiernos que difunden desinformación



Según Van Hollen, líderes de los gobiernos estadounidense y salvadoreño han estado difundiendo información errónea sobre el caso de Ábrego García, alegando que es miembro de una pandilla e intentando manipular parte de la visita del senador a El Salvador.



El senador acusó a los líderes estadounidenses de inundar las redes sociales con información errónea para centrar la conversación en la violencia de pandillas.



El gobierno de Trump ha alegado que Ábrego García es miembro de la pandilla transnacional MS-13. Los abogados y la familia de Ábrego García han negado las acusaciones, argumentando que no tiene antecedentes penales ni en Estados Unidos ni en El Salvador.



"Podemos combatir la violencia de pandillas sin suspender la Constitución de Estados Unidos", declaró Van Hollen el lunes. "No debemos permitir que difundan información errónea y cambien de tema".



Van Hollen enfatizó que las acusaciones sobre pandillas no se han probado en los tribunales.



"Mi respuesta a ellos en redes sociales o la información errónea se publica o se silencia en los tribunales", dijo Van Hollen. "Ahí es donde la gente presta testimonio bajo juramento".