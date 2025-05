Embajada de Estados Unidos emite comunicado "para enfatizar el peligro extremo" que corren sus ciudadanos que viven o viajan a Venezuela

13 de mayo de 2025.-No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y la deficiente infraestructura sanitaria. Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan del país de inmediato.

Resumen del país: En marzo de 2019, el Departamento de Estado de EEUU. retiró a todo el personal diplomático de la Embajada de EEUU. en Caracas y suspendió sus operaciones. Todos los servicios consulares, tanto rutinarios como de emergencia, permanecen suspendidos hasta nuevo aviso. El gobierno de EEUU. no tiene la capacidad de brindar servicios de emergencia ni asistencia consular a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela. Cualquier persona con ciudadanía estadounidense o cualquier otro estatus de residencia estadounidense en Venezuela debe abandonar el país de inmediato, incluyendo quienes viajen con pasaportes venezolanos o extranjeros. No viaje a Venezuela por ningún motivo.

El Departamento ha determinado que existe un riesgo muy alto de detención injusta de ciudadanos estadounidenses en Venezuela. Las fuerzas de seguridad han detenido a ciudadanos estadounidenses hasta por cinco años sin respetar el debido proceso. El gobierno estadounidense generalmente no es informado sobre la detención de ciudadanos estadounidenses en Venezuela ni se le permite visitar a los detenidos en Venezuela. El gobierno estadounidense no tiene forma de contactar a los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, y a estos no se les permite contactar a sus familiares ni a un abogado independiente. Según exdetenidos, así como organizaciones independientes de derechos humanos, los detenidos han sido sometidos a tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo palizas severas, inmovilización prolongada en posturas forzadas y ahogamiento simulado.

Los delitos violentos, como homicidios, robos a mano armada, secuestros y robos de vehículos, son comunes en Venezuela. Se producen mítines y manifestaciones políticas, a menudo con poca antelación. La policía y las fuerzas de seguridad han instituido una brutal represión contra las manifestaciones a favor de la democracia o contra el régimen, incluido el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma contra los participantes, que en ocasiones degeneran en saqueos y vandalismo.

Grupos terroristas colombianos operan en las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia, Brasil y Guyana.

La escasez de gasolina, electricidad, agua, medicamentos y suministros médicos continúa en gran parte de Venezuela.

Consulte la página de información del país para obtener más información sobre viajes a Venezuela.

Si decide viajar a Venezuela:

Prepare un testamento y designe a los beneficiarios del seguro y/o un apoderado.

Desarrolle un plan de comunicación con su familia y/o empleador u organización anfitriona. El plan debe incluir un protocolo de "prueba de vida" con sus seres queridos para que, en caso de ser tomado como rehén, detenido o torturado, sus seres queridos sepan qué preguntas (y respuestas) específicas deben hacerles a los secuestradores para confirmar que sigue vivo. Esto ayudará a exponer a los estafadores que intentan extorsionar falsamente a sus familiares alegando la posibilidad de liberarlo.

Considere contratar una organización de seguridad profesional.

Ningún plan de contingencia para viajar hacia o desde Venezuela debe depender de la asistencia del gobierno de EEUU.

El gobierno de EEUU. no puede ayudar a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela a reemplazar documentos de viaje perdidos o vencidos ni a obtener sellos de entrada o salida de Venezuela.

El gobierno de EEUU. no podrá brindar asistencia en caso de emergencia médica o evacuación. Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben considerar la posibilidad de adquirir un seguro de evacuación médica.

El acceso a la atención médica en Venezuela es limitado. Es posible que los centros de salud no cuenten con suficientes medicamentos básicos.

Actualice su vacunación para incluir todas las vacunas estándar al día, además de la fiebre amarilla, la meningitis, la fiebre tifoidea, la hepatitis A, la hepatitis B y un refuerzo contra la polio. Todos los visitantes deben recibir profilaxis contra la malaria. Venezuela presenta un alto riesgo de malaria.

Visite nuestro sitio web para viajar a zonas de alto riesgo.

Inscríbase en el Programa de Inscripción del Viajero Inteligente (STEP) para recibir alertas.

Consulte el Informe de Seguridad del País para Venezuela.

Visite la página de los CDC para obtener la información de salud para viajeros más reciente sobre su viaje.