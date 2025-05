EEUU: Senadoras piden a Donald Trump que garantice la liberación de hombre de Washington detenido en Venezuela

5 de mayo de 2025.-Un hombre de Washington ha estado detenido en Venezuela durante más de tres meses, según funcionarios estadounidenses, y las senadoras Maria Cantwell y Patty Murray han solicitado a la Casa Blanca ayuda para lograr su liberació, informó Los Tiempos de Seatlle.com.



La última vez que se supo de Joseph St. Clair, veterano de la Fuerza Aérea estadounidense, de 33 años, fue antes del Día de Acción de Gracias. Su padre, Scott St. Clair, dijo que Joseph se dirigió al sur el año pasado y trabajaba en una escuela de idiomas en Colombia cuando fue detenido por el gobierno venezolano.



Joseph completó cuatro períodos de servicio en Afganistán y obtuvo la Cruz de Vuelo Distinguido. Regresó a casa con trastorno de estrés postraumático y buscaba tratamiento en Colombia.



El hermano de Joseph presentó una denuncia ante la Embajada de Estados Unidos en Colombia en enero. Al mes siguiente, Scott recibió una llamada del consulado informando que Joseph había sido tomado como rehén político por el régimen del autócrata venezolano Nicolás Maduro.



Según el Departamento de Estado, los estadounidenses detenidos en Venezuela enfrentan abusos contra los derechos humanos. La mayoría no tiene acceso a un abogado y solo tiene contacto limitado con sus familiares, quienes temen ser sometidos a tortura, como han dicho otros detenidos estadounidenses. Y dado que Estados Unidos no tiene presencia diplomática en Venezuela, la liberación puede tardar mucho en lograrse.





Seis prisioneros estadounidenses fueron liberados de Venezuela a finales de enero. Su libertad se garantizó tras una visita inusual y muy pública del enviado especial presidencial de EE. UU., Richard Grenell, a Maduro. La familia St. Clair se enteró, por los rehenes liberados, de que Joseph también estaba detenido.



"Imaginen si no los hubieran liberado, seguiríamos sin saber nada", dijo Scott St. Clair.



Desde entonces, los St. Clair han estado analizando la política exterior de EE. UU. y conociendo las complejidades del gobierno venezolano y su trato a los detenidos políticos.



"¿Cómo se puede siquiera intentar ayudar a un hijo?", preguntó Scott. "Desde el 31 de enero, no ha habido ni una sola llamada telefónica, ni una sola foto (de Joe)... ningún reconocimiento de Venezuela, ninguna acusación formal".