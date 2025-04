CNE designa fiscales nacionales para inspeccionar campaña electoral

CNE

30 de abril de 2025.- El Consejo Nacional Electoral designó un grupo de fiscales nacionales para inspeccionar todo lo relacionado con la contienda electoral, dado que este 29 de abril arrancó la campaña de los candidatos para las elecciones del 25 de mayo.



La información la dio a conocer el rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Conrado Pérez, en entrevista para un medio privado, donde resaltó que «todas las actividades se están cumpliendo maravillosamente bien».



«Nosotros tenemos absoluta confianza como Consejo Nacional Electoral, o por lo menos hablo a título muy personal, yo le tengo mucho respeto y mucha confianza a todos los que están aspirando», afirmó.



En este sentido, aseveró «no creo que van a buscar crear campañas o espacios de aquello que llamábamos campañas sucias o algo por el estilo, sino que ojalá cuando concluya esto sea un gran reencuentro».



Asimismo, hizo un llamado al pueblo venezolano a participar y asumir el derecho de votar «porque nada ni nadie se beneficia de la abstención» y cuestionó que «se puede tener una opinión contraria o favorable sobre un candidato o una organización política, pero lo fundamental es siempre participar».



«El Estado nos necesita, el municipio nos necesita, la nación nos necesita y nos necesita con voluntad, con entusiasmo, con unidad y fundamentalmente con una visión de porvenir. Si no construimos un porvenir, no vamos a salir adelante como nación», expresó.



Por otra parte, manifestó que hay que crear una campaña que fomente más la participación ciudadana. «Yo siempre he creído que el Consejo Nacional Electoral tiene que estar en la gente, no exclusivamente para las elecciones».