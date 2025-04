313 migrantes procedentes de México llegaron a Venezuela

Llegan 313 repatriados a Venezuela

3 de abril de 2025.- Un total de 313 migrantes venezolanos arribaron, en un vuelo del Plan Vuelta a la Patria, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en el estado La Guaira, procedentes de México, así lo informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.



Detalló que de esa cifra de repatriados 151 son niños, 60 hombres y 102 mujeres.



“De ellos, seis niños vienen sin acompañamiento y 16 mujeres están embarazadas. Todos serán atendidos bajo el protocolo establecido para recibir a nuestros hermanos venezolanos”, indicó.



Con respecto a estos pequeños, Cabello aclaró que serán entregados a sus familiares que se encuentran en el territorio nacional, a quienes ya les realizaron las revisión de parentesco.



Agregó que cumplirán con los protocolos establecidos en otras repatriaciones que incluye atención en el área médica, de identificación, sobre todo a menores de edad, así como verificarán sus antecedentes penales para conocer quiénes de ellos tiene algún proceso abierto en el país.



El ministro Diosdado Cabello afirmó que con este vuelo el Gobierno Nacional ha rescatado 1.610 connacionales con el Plan Vuelta a la Patria, el cual aseguró que seguirá activo y dispuesto para recibir a todos los venezolanos que deseen regresar.



“Hoy viene otro vuelo desde Honduras (…) con migrantes procedentes de Estados Unidos. Y mañana (04 de abril) llegará uno directamente de norteamérica”, explicó Cabello.



Vale mencionar que el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó el miércoles que estas repatriaciones fueron posibles al trabajo “coordinado con el gobierno de México y vamos a rescatar a venezolanos que lograron huir de la persecución en Estados Unidos y otros migrantes que han estado secuestrados en las cárceles por el Gobierno estadounidense”.

Migrantes secuestrados



Durante sus declaraciones, Cabello exigió al Gobierno de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, a liberar y entregar a Venezuela los 255 connacionales que mantienen secuestrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), lugar al que fueron enviados por la Administración de Donald Trump.



“Tienen secuestrados arbitrariamente a esos venezolanos, devuelvanlos, no han cometido ni un solo delito en El Salvador y si cometieron delitos en Estados Unidos le corresponde a la justicia estadounidense juzgarlos”, sentenció.



Además, Cabello denunció que el Gobierno de Estados Unidos tiene un “desorden” al momento de enviar a los repatriados, ya que no concuerda con el número de personas acordadas, y, a su vez, los calificó de “mentiroso” al acusar que “todos” forman parte del grupo delictivo el “Tren de Aragua”.



“Mentira no hemos recibido ni uno solo que forme parte de ese grupo delictivo. Que hay varios con delitos, sí hay, pero no tienen relación con esta banda, que ya están extinguidos en Venezuela y los que quedan se los llevaron Iván Duque y Álvaro Uribe (expresidentes de Colombia) para hacerle daño a Venezuela”, concluyó.