Habitantes de las comunidades de Los Teques‚ estado Miranda‚ así como ambientalistas‚ animalistas y defensores de la naturaleza‚ hacen una denuncia a través de este medio sobre un crimen ambiental cometido en la plaza Guaicaipuro de Los Teques‚ la cual ha sido sometida a una profunda tala y poda indiscrimnada de árboles que anidaban vida en sus follajes.

Hoy muchas ardillas y aves buscan sus sitios de nidaje y de refugio y se encentran con la desolación‚ ante esta situación varios ambientalistas se dirigieron al Concejo Municipal para denunciar este crimen ecológico‚ pero la respuesta obtenida es que este proyecto no "parará" y que lo han hecho muy bien‚ a pesar de los argumentos de los ambientalistas que describen el maltrato a la flora y fauna que tienen su hábitat en esa plaza histórica.

El proyecto es modernizar la plaza‚ eso no está mal‚ pero los proteccionistas y defensores del ambiente exponen que primero deben poner por delante al ecosistema de la plaza‚ por lo que debeben reconsiderar este proyecto para que no afecte a la naturaleza, ya muchos animalitos no tienen donde refugiarse debido a la tala indiscriminada de árboles de ese recinto‚ porque qué es más importante, la estética de concreto o la vida animal‚ la vegetación‚ los árboles que nos proporcionan oxígenoy que combaten el calentamiento global.

Llama mucho la atención un nuevo modelo de desarrollo estético donde reina lo moderno‚ mucho concreto‚ pero poca vegetación. ¿Es ese un modelo inteligente de arquitectura‚ para las futuras generaciones?

Por eso se hace un llamado de conciencia a quienes están detrás de este proyecto y que pongan por delante la naturaleza al concreto.

Hacen un llamdo al Presidente Nicolás Maduro‚ al MINEC y a todos los entes que abogan por la protección del ambiente.