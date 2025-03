Actriz canadiense afirma que inmigración de Estados Unidos la retuvo durante 12 días

19 de marzo de 2025.- Jasmine Mooney, de 35 años, afirmó que la encadenaron después de que agentes de inmigración identificaran su solicitud de visa. La ex actriz finalmente pudo regresar a Vancouver, informó Los Tiempos de Nueva York.



Cuando Jasmine Mooney llevó su solicitud de visa a principios de este mes al cruce fronterizo de San Ysidro, California, el más transitado de Estados Unidos, la ex actriz dijo que estaba preparada para que la rechazaran.



En el peor de los casos, según sus propias palabras, tendría que pagar un vuelo de regreso a Vancouver.



Pero la Sra. Mooney, de 35 años y ciudadana canadiense que apareció en "American Pie Presents: The Book of Love", una serie derivada de la serie de películas para adolescentes, dijo que eso resultó ser la menor de sus preocupaciones después de que los oficiales de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México detectaran su documentación para el permiso de trabajo. Le dijeron que estaba en el lugar equivocado, afirmó, y que debería haber acudido a un consulado estadounidense.



La Sra. Mooney, a quien le habían ofrecido un trabajo de marketing en una startup estadounidense de salud y bienestar, dijo que lo que sucedió después la tomó por sorpresa. Dijo que la llevaron a otra habitación, lo que dio inicio a una difícil situación de 12 días de detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).



"Dicen: 'Manos en la pared'", declaró la Sra. Mooney al New York Times el lunes.



Su terrible experiencia fue similar a varias otras detenciones aparentemente inexplicables en la frontera, que han acaparado titulares y han sumido a personas como la Sra. Mooney en un purgatorio legal dentro de un sistema migratorio en constante cambio bajo la administración Trump.



Durante los dos días siguientes, relató, estuvo confinada en una pequeña celda en la estación fronteriza, donde le dieron una colchoneta y una manta de mylar para dormir. Comentó que intentó razonar con un agente de inmigración, sin éxito, y que la habían trasladado a un centro de detención de ICE cerca de San Diego con un overol y grilletes.



"No pretendo estar aquí ilegalmente", dijo la Sra. Mooney al agente. "Solo quiero irme a casa".



Mientras la subían a una camioneta para prisioneros, dijo, la realidad de su situación se hizo evidente.



"Te encadenan", dijo. "Fue entonces cuando me di cuenta de que me estaban metiendo en una verdadera prisión".



Los funcionarios de ICE no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el lunes. Tampoco lo hizo la Casa Blanca, que ha hecho de las órdenes ejecutivas del presidente Trump sobre inmigración un elemento central de su regreso al poder.



La Sra. Mooney estaba solicitando una visa TN, que permite a los profesionales de Canadá y México permanecer temporalmente en Estados Unidos. Inicialmente solicitó una el año pasado para su otro trabajo de marketing, pero dijo que la habían rechazado porque faltaba el membrete de la empresa en sus documentos.