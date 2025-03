Realizaron marcha en defensa de los migrantes venezolanos secuestrados en EEUU y El Salvador

Marcha en defensa de los migrantes secuestrados

18 de marzo de 2025.- Este martes 18 de marzo, el pueblo se moviliza en rechazo ante la cruel campaña de Estados Unidos que tiene como fin amedrentar, perseguir e intimidar a los venezolanos en el mundo.



Esta marcha, convocada por el Gobierno nacional, tiene como punto de encuentro la Plaza Morelos de Caracas hasta la Esquina de San Francisco, donde serán recibidos por la directiva de la Asamblea Nacional (AN), presidida por Jorge Rodríguez.



Además, esta convocatoria es en apoyo a todos los migrantes venezolanos que están secuestrados por EE. UU. y El Salvador, a quienes se les han violado sus DD.HH. y se han cometidos crímenes de lesa humanidad.



En este sentido, el presidente Maduro dijo este lunes que su Gobierno ha preparado documentos para que los mecanismos de DD. HH. se activen en la protección de los venezolanos y venezolanas; "no puede ser que por su nacionalidad sea capturado, sin derecho a defensa, y sea enviado, sin el debido proceso, a otro país".



"No están solos", expresó este lunes el jefe de los Diálogos de Paz, Jorge Rodríguez, al reiterar que se iniciará una serie de acciones para denunciar el "secuestro" de los venezolanos deportados por Estados Unidos, con la campaña "Venezuela dignidad siempre".