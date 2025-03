(VIDEO) Trump y Putin hablarán de reparto, Israel ataca en Gaza y EEUU amenaza a Irán

Martes, 18 d marzo d 2025.- El foco está ahora en Oriente Medio, después de parecer que la tregua entre Israel y Hamás ha saltado por los aires. En un contexto donde la administración Trump tampoco parece tenerlo todo claro. La tensión está en Gaza y la esperanza está puesta en la llamada telefónica entre Putin y Trump acerca de las negociaciones y el pacto para una tregua en Ucrania. Aunque, se teme que Donald Trump pueda repartir territorios y áreas de influencia y Europa no esté de acuerdo.



El presidente ruso, Putin se enfrenta a uno de sus días clave: un día en que el mundo quiere dar carpetazo a la guerra de Ucrania. Todos tienen dudas, incluido Putin acerca de que si la llamada con Trump servirá para llegar a algún acuerdo para la tregua respetando sus condiciones.



El tablero geopolítico parece estar liberándose, pero depende de quién lo mire parece tensarse más. Si mira Von der Leyen, ve como Oriente Medio vuelve a reabrirse, como el petróleo puede repuntar por la tensión de EEUU con Irán con los hutíes en medio. Desde la mirada de EEUU, por fin para la administración Trump se ven los primeros pasos del alto el fuego. Irán es capítulo aparte. Cae el mercado, sube el petróleo.



El presidente de Ucrania, Zelensky ha informado que los drones de largo alcance, "nuestro dron de 3000 kilómetros ha pasado la prueba", agradeciendo la labor de los desarrolladores y fabricantes.



Rusia ha dado un paso que ha descolocado a Europa y a parte de los inversores al permitir la venta de acciones de activos congelados entre fondos de inversión a un fondo de inversión al que se le permitió la compra. Un día antes de la conversación con Trump, una especie de movimiento para mostrar que el gobierno ruso puede llegar a acuerdos.



La tregua en Gaza se ha roto tras la negativa de Hamás a liberar a los rehenes, según ha explicado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Israel ha lanzado una nueva ofensiva con bombardeos en múltiples puntos de la Franja, entre ellos el norte de Gaza, la ciudad de Gaza, Alun y Rafah.



La Casa Blanca ha confirmado que Israel le había consultado antes de iniciar los ataques, según ha declarado su portavoz en una entrevista en Fox News. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha asegurado que los combates continuarán hasta la liberación de todos los rehenes.



Alex Grynkewich, director estado mayor EEUU, comentaba que los iraníes han estado ayudando a los hutíes durante años. Mientras, el presidente de EEUU, Donald Trump, ponía en Thruth Social: "Que nadie se deje engañar: Los cientos de ataques perpetrados por los hutíes, los siniestros mafiosos y matones con base en Yemen, odiados por el pueblo yemení, provienen y son obra de Irán. Cualquier nuevo ataque o represalia de los hutíes será respondida con gran fuerza, y no hay garantía de que esa fuerza se detenga ahí. Irán se ha convertido en la víctima inocente de terroristas rebeldes, de los cuales ha perdido el control, pero no lo ha perdido".



A su vez, Trump continuaba: "Dirigen cada movimiento, les proporcionan armas, les suministran dinero y equipo militar altamente sofisticado, e incluso la supuesta "inteligencia". De ahora en adelante, cada disparo de los hutíes será considerado como un disparo de las armas y el liderazgo de Irán, e Irán será responsable y sufrirá las consecuencias, y serán terribles".





