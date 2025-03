Trump estaría pensando en dar la independencia a Puerto Rico‚ eso le ahorraría a EEUU 40 mil millones al año

Trump estaría evaluando dar la independencia a Puerto Rico Credito: Agencias

El viernes pasado, un artículo del tabloide británico Daily Mail generó un intenso debate en torno a Puerto Rico. En él se afirmaba que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaba siendo apremiado para declarar la independencia de la isla, con estatus de Estado Libre Asociado a Estados Unidos. De hecho, en la prensa portorriqueña, circuló el borrador de una supuesta "orden ejecutiva" lista para ser firmada por Trump.



"El borrador logró su objetivo", explica a DW Javier A. Hernández, uno de los impulsores de la iniciativa, que pretende, según explica, generar debate y captar el interés del Gobierno estadounidense. Para él, uno de los coautores del borrador y encargado de enviárselo a los congresistas estadounidenses, la independencia de Puerto Rico significaría "romper con la dependencia" y obtener "la libertad de que disfruta cualquier país soberano".



"Ahora mismo, tenemos una economía colonial estancada, no tenemos relaciones internacionales, no tenemos acuerdos bilaterales y así vivimos, aún bajo la bandera americana, en la pobreza", lamenta en entrevista con DW.



¿Bastaría una orden de Trump para independizar Puerto Rico?



El congresista por Puerto Rico Pablo José Hernández, ya el mismo viernes, calificó la propuesta de "risible" y recomendó "mantener la calma", porque "no está habiendo ningún tipo de iniciativa o acción de la Casa Blanca para independizar a Puerto Rico". Y explicó que eso sería competencia del Congreso, según la Constitución estadounidense, y que primero tendría que pedirlo el pueblo puertorriqueño. La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, citada por la prensa local, también se apresuró a tildar de "fantasía" la propuesta independentista.



El coautor del borrador de orden ejecutiva, Javier A. Hernández, autor también del libro PREXIT: Forjando el camino a la soberanía puertorriqueña, afirma que existen precedentes como el reconocimiento de Irak tras la invasión y ocupación estadounidense, que se hizo mediante una orden presidencial. Pero la invasión de Puerto Rico fue hace 126 años y el acuerdo que otorgó la soberanía de la isla a Estados Unidos en 1898 la cedía al Congreso. Aun así, Trump podría, con esa orden, mostrar "que la independencia es política de su administración y luego decirle al Congreso, controlado por su partido, que la facilite mediante un proyecto de ley", dice.



Para Nieve de los Ángeles Vázquez, catedrática de la Universidad de Puerto Rico, el presidente estadounidense no podría, en principio, adoptar una medida así, que debería ser tumbada por la Justicia estadounidense. "Pero hemos visto a un Tribunal Supremo que ha validado que los portorriqueños tengan una ciudadanía de segunda, que se les discrimine en las ayudas sociales, o que validó en su momento la segregación racial en Estados Unidos… Así que no me extrañaría nada", concede, sin descartar esa posibilidad, que ya habría sido valorada por Trump en su anterior mandato.



¿Qué supondría para Puerto Rico la independencia?



Para Vázquez, una supuesta independencia de Puerto Rico respecto de Estados Unidos, teniendo en cuenta la precaria situación económica del país, su enorme deuda y sus "altísimos niveles de corrupción", sería la "fórmula para un fracaso asegurado". Y, además, "ignorando los deseos del 87% de la población, lo que es muy peligroso", añade.



Según el último plebiscito sobre el estatus político de Puerto Rico, celebrado en noviembre pasado con un gran porcentaje de votos en blanco, algo más del 58 % de los votos válidos optaban por la integración completa en Estados Unidos; más del 29 %, por mantener la soberanía actual como Estado Libre Asociado; y cerca del 12% abogaba por la independencia total.



"Los resultados no son indicativos porque, al no ser un referéndum vinculante, no se sabe lo que pasaría en el caso de que se convocase uno que sí lo fuese", opina, sin embargo, el jurista Rafael Maldonado, experto en asilo y profesión internacional. "Yo entiendo que no, que con una orden ejecutiva presidencial no se puede variar el estatus de Puerto Rico: cualquier cambio, en el sentido que sea, tiene que tener en cuenta la cuestión más importante, la voluntad de los propios puertorriqueños", explica.



Estados Unidos se ahorraría 617.000 millones



Según los autores del polémico borrador, Estados Unidos destina 40.000 millones al año a mantener Puerto Rico y su plan de independencia le ahorraría 617.800 millones en veinte años. Pero, para Maldonado, es "injusto" que se argumente que "Puerto Rico le cuesta mucho a los Estados Unidos". Hay que tener en cuenta que cuando Estados Unidos ocupa militarmente Puerto Rico, "el Gobierno autonómico español de Puerto Rico tenía superávit", argumenta el jurista.



Vázquez coincide con esta apreciación, y afirma que son las medidas económicas y comerciales impuestas por Washington las que hacen que la isla sea deficitaria desde entonces. Aun así, la independencia no solucionaría, sino que agravaría, según ella, los problemas actuales de Puerto Rico.



Desde Washington, afirman que el estatus político de Puerto Rico no está en la agenda, a pesar del debate abierto por este polémico borrador. En momentos en que Donald Trump está mostrando pretensiones por nuevos territorios, como el Canal de Panamá, Groenlandia o, incluso, Canadá, no parece previsible que lo esté. Aunque la agenda de Trump puede ser imprevisible.